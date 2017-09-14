RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 80118012801380148015>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:35

  unicdima написав:
  UA написав:Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?

Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.


"бізнесмен" спиляв дерева по центральній вулиці обласного міста і ставить собі намет для кафешки. з владою все порішав.
хтось на війні калічиться гине заради держави а хтось собі рве. і без пропаганди все на вулиці видно.
mephala
 
Повідомлень: 9220
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До питання скільки протримаються орки.
https://www.rbc.ru/business/06/05/2024/ ... 443037a4a5
Экспорт мазута и нафты из России в апреле упал до антирекорда
Россия в апреле сократила морской экспорт мазута и нафты до рекордно низких отметок, следует из данных аналитической компании Kpler. Показатели упали на 24 и 20% к апрелю 2023 года на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ

Россия в апреле сократила экспорт мазута из портов на 24% по сравнению с апрелем прошлого года и на 11% против уровня марта, до 815 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20 и 15% соответственно, до 322 тыс. барр. в сутки.

Показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», прокомментировал РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. По его словам, «накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов».

В апреле также продолжил сокращаться морской экспорт дизеля, следует из данных. Показатель упал на 23% по отношению к уровню марта и на 28% к апрелю 2023 года, достигнув 762 тыс. барр. в сутки. Он последовательно снижается с февраля с январской отметки в 1,15 млн барр. в сутки. В то же время экспорт бензина из России запрещен с 1 марта на полгода (за исключением ряда стран).

Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
Denik
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 23.02.09
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
Питання тільки в тому, чи доживемо ми до того прекрасного дня...
P.S. Не знаю як в світі, а Казахстані катком пройшлися по всіх фірмах, які 2 роки допомагали обходити санкції москалям. Кажуть, що то з США попросили...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 29.07.22
Подякував: 540 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зайве підтвердження, що дах поїхав давно й безповоротно

У палаці Путіна в Геленджику замість стриптиз-кімнати і казино з’явилася церква з троном.
Відтоді, як нині покійний російський блогер-дисидент Олексій Навальний зняв фільм про палац Володимира Путіна на березі Чорного моря, споруда значно змінилася. Як з’ясувало видання Проект, об'єкт, як і раніше, призначений для кремлівського диктатора. Однак зони розваг після реконструкції зникли, натомість з’явилися зали для картин із батальними сценами та справжня палацова церква з іконою Святого Володимира.

7 травня розпочнеться вже п’ятий термін Путіна. Але ця людина — вже зовсім не та, що в попередні роки. Раніше його цікавили світські розваги на кшталт стриптизу, казино та кімнати ігор. Тепер він оточив себе іконами і картинами смерті

але шкоди наробити такі люди можуть ще дуже багато

що там Аліна, біографію Еви добре вивчила?...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6015
З нами з: 29.09.19
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:36

  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть

В ЗСУ було сцикотно ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11933
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:04

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть

В ЗСУ було сцикотно ?

Переадресовую питання вам. Вам сцикотно чи хтось заважає приїхати до ЗСУ?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:07

Ось що приходить в особисті

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Хто буде третій або четвертий ?

выбор большой...
хунтер
мемхала
хуиз
...

ВИЇЗД З УКРАЇНИ ОФІЦІЙНО✅ 2

🎯ДІАГНОСТУЄМО ВАМ ОНКОЛОГІЮ, СПИСУЄМО З ОБЛІКУ ТА НАДАЄМО ДОЗВІЛ НА ВИЇЗД ВІД МОЗ.

✅ОФІЦІЙНО
✅З ВІДГУКАМИ РЕАЛЬНИХ ЛЮДЕй
✅З АБО БЕЗ ПРЕДОПЛАТИ
☑️ЦІНА 100.000 грн

*Дозвіл на виїзд дійсний протягом 2 років, дозвіл на виїзд надається МОЗ задля виїзду вас за кордон для лікування.

Контакт: @asalex_viezdd
Відгуки: @viezd_e
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16656
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:12

  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть


У час мого чергування , привозять декілько солдат .
У кого травматична ампутація (наступив на мину протипіхотну ), кульове касаюче поранення надбровной дуги (працював снайпер )ЗЧМТ .
Мінно -вибухове торокально , осколочне під бронік , лапаратомія .

Ні хто не загинув , всі в нормі ..... поранені але живі .
Самому молодшему 46 .

.........і так кожного дня .....
ГЕРОЇ захищають свою Батьківщину ....
холява
2
 
Повідомлень: 4501
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin ... ek/1180259
Кабмін затвердив перелік документів, які необхідні для проходження МСЕК

Військовозобов'язані, які отримали інвалідність II та III групи з початку повномасштабної війни, повинні будуть пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я.
холява
2
 
Повідомлень: 4501
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 80118012801380148015>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 29270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 626320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.