Чи "корисний ідіот", як називають таких у Москві. Скільки таких корисних ідіотів Москва вже організувала? Кому легше служити росіі, ніж зізнатися у своїх слабкостях?



А що думає бізнес, який робить і продає такі футболки? Що є суспільний запит негідників і треба його вдовільнити? Що гроші не пахнуть? Що це "прикольно"? Особливо в той момент, коли люди вмирають за тебе, зберігаючи життя і даючи час?



То коли прийшов той день, коли поширювати російську пропаганду стало чеснотою? Коли прийшов той день, коли стало можно пишатися тим, що ти боїшся? Коли стало прийнятним допомогати ворогу?



Це все риторичні питання, звісно. Але щось точно пішло не так, якщо це стало нормою.



І так, я дійсно тепер хочу, щоб людей з такими футболками першими затягували в бусікі. Без варіантів.



І так, я хочу, щоб до того бізнесу, що дозволив собі виробляти такі футболки, прийшло СБУ. Те саме СБУ, яке звикло кошмарити бізнес. І прикрило його на завжди. А всі дотичні до нього відправились освоювати нову армійську професію.



І це не ліберально. Але такі речі переходять будь-яку межу. Це робота на стороні ворога під час війни. Люди, які носять такі футболки, чи люди, що їх виготавляють та продають, нічим не відрізняються від навідників, що здають позиціі росіянам.