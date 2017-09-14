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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8012801380148015>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хто вже придбав? :D
Коли стало прийнятним допомогати ворогу?

Зображення
І коли людина вдягає футболку з "гордим" написом "ухилянт", то що вона хоче цим що сказати? Що вона пишається цим? Чи що вона рада поширювати російську пропаганду? А не секрет, що основний удар росіян на інформаційному фронті йде на зрив мобілізаціі. Це найтонкіший момент на данний момент.

Чи "корисний ідіот", як називають таких у Москві. Скільки таких корисних ідіотів Москва вже організувала? Кому легше служити росіі, ніж зізнатися у своїх слабкостях?

А що думає бізнес, який робить і продає такі футболки? Що є суспільний запит негідників і треба його вдовільнити? Що гроші не пахнуть? Що це "прикольно"? Особливо в той момент, коли люди вмирають за тебе, зберігаючи життя і даючи час?

То коли прийшов той день, коли поширювати російську пропаганду стало чеснотою? Коли прийшов той день, коли стало можно пишатися тим, що ти боїшся? Коли стало прийнятним допомогати ворогу?

Це все риторичні питання, звісно. Але щось точно пішло не так, якщо це стало нормою.

І так, я дійсно тепер хочу, щоб людей з такими футболками першими затягували в бусікі. Без варіантів.

І так, я хочу, щоб до того бізнесу, що дозволив собі виробляти такі футболки, прийшло СБУ. Те саме СБУ, яке звикло кошмарити бізнес. І прикрило його на завжди. А всі дотичні до нього відправились освоювати нову армійську професію.

І це не ліберально. Але такі речі переходять будь-яку межу. Це робота на стороні ворога під час війни. Люди, які носять такі футболки, чи люди, що їх виготавляють та продають, нічим не відрізняються від навідників, що здають позиціі росіянам.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 06 тра, 2024 21:44, всього редагувалось 4 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:36

  холява написав:У час мого чергування , привозять декілько солдат .
У кого травматична ампутація (наступив на мину протипіхотну ), кульове касаюче поранення надбровной дуги (працював снайпер )ЗЧМТ .
Мінно -вибухове торокально , осколочне під бронік , лапаратомія .

Ні хто не загинув , всі в нормі ..... поранені але живі .
Самому молодшему 46 .

.........і так кожного дня .....
ГЕРОЇ захищають свою Батьківщину ....

Забули написати, що серед них жодного офіцера, военпенса чи принаймі кадрового військового. Можливо один солдат-контрактник, і то не факт.
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:37

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть

В ЗСУ було сцикотно ?

Якби в третю штурмову мобілізовували силою, то це не була б найбільша за розміром (там штат як дві бригади) та одна з найкращих за боєздатністю бригадою в ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:38

  Shaman написав:що там Аліна, біографію Еви добре вивчила?...
есть хороший фильм про наполеона. https://hdrezka.it/98541-napoleon.html
захватывающие батальные сцены с первых минут. ну так чтоб отвлечься.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:43

Адвоката забрав тцк

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7275987035
sens
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:54

  candle645 написав:
  холява написав:У час мого чергування , привозять декілько солдат .
У кого травматична ампутація (наступив на мину протипіхотну ), кульове касаюче поранення надбровной дуги (працював снайпер )ЗЧМТ .
Мінно -вибухове торокально , осколочне під бронік , лапаратомія .

Ні хто не загинув , всі в нормі ..... поранені але живі .
Самому молодшему 46 .

.........і так кожного дня .....
ГЕРОЇ захищають свою Батьківщину ....

Забули написати, що серед них жодного офіцера, военпенса чи принаймі кадрового військового. Можливо один солдат-контрактник, і то не факт.


всі мобілізовані .... але мені байдуже хто вони , там не має значення кого привезли .
Як привозять пораненого орка , теж допомогають , не звіри ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:56

  холява написав:
  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть


....
Самому молодшему 46 .
....

Завіса.
Перемога блиЗенько.
Schmit
 
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  Schmit написав:
  холява написав:
  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть


....
Самому молодшему 46 .
....

Завіса.
Перемога блиЗенько.


Я навіть згадки не мав , що ви читаєте .......
Вам 45 ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:07

  холява написав:
  Schmit написав:
  холява написав:....
Самому молодшему 46 .
....

Завіса.
Перемога блиЗенько.


Я навіть згадки не мав , що ви читаєте .......
Вам 45 ?

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З таким середнім віком у війську перемоги нам не бачити. Природу не обдуриш, а історію потрібно знати.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ постукає у двері кожному, а всім чоловікам доведеться опинитися у ТЦК – журналістка Наталія Мосейчук

Недовго пісенька гратиме, бо СБУ постукає у двері кожному. Краще не кажіть дурниці і не кажіть того, що шкодить державі. Що стосується чоловіків, думаю, що переважна більшість пройде ТЦК та ВЛК



Холява, помолитесь пожалуйста за сына Мосейчук, чтобы пришла поскорее его очередь отдать долг родине. Во веки веков, Аминь
Бетон
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