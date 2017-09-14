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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8012801380148015
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:31

  Бетон написав:СБУ постукає у двері кожному, а всім чоловікам доведеться опинитися у ТЦК – журналістка Наталія Мосейчук
Недовго пісенька гратиме, бо СБУ постукає у двері кожному. Краще не кажіть дурниці і не кажіть того, що шкодить державі. Що стосується чоловіків, думаю, що переважна більшість пройде ТЦК та ВЛК
Холява, помолитесь пожалуйста за сына Мосейчук, чтобы пришла поскорее его очередь отдать долг родине. Во веки веков, Аминь

Легко гуглиться що старшенький 98 року народження. Вона його вже в ЗСУ за руку привела? Чи це тільки пересічне ,,бидло,, повинно сдохнути у посадці від обстрілу? А її ж талантливе дитя у Германії вчилось...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:38

  Denik написав:До питання скільки протримаються орки.
https://www.rbc.ru/business/06/05/2024/ ... 443037a4a5
Экспорт мазута и нафты из России в апреле упал до антирекорда
Россия в апреле сократила морской экспорт мазута и нафты до рекордно низких отметок, следует из данных аналитической компании Kpler. Показатели упали на 24 и 20% к апрелю 2023 года на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ

Россия в апреле сократила экспорт мазута из портов на 24% по сравнению с апрелем прошлого года и на 11% против уровня марта, до 815 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20 и 15% соответственно, до 322 тыс. барр. в сутки.

Показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», прокомментировал РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. По его словам, «накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов».

В апреле также продолжил сокращаться морской экспорт дизеля, следует из данных. Показатель упал на 23% по отношению к уровню марта и на 28% к апрелю 2023 года, достигнув 762 тыс. барр. в сутки. Он последовательно снижается с февраля с январской отметки в 1,15 млн барр. в сутки. В то же время экспорт бензина из России запрещен с 1 марта на полгода (за исключением ряда стран).

Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
20% ? Так це дуже багато, це ж не 80 і навіть не 90%. Я про те що треба говорити в абсолютних цифрах так само можна сказати що на фоні цього Україна за останній рік збільшила виробництво власної зброї у 10 разів , а саме раніше виготовляли наприклад 10 мінометних снарядів в рік, а зараз 100 в рік ( гіпотетично) .
Гіпотетично нехай було $15 000.000.000 в міс виручки від експорту нафти та її похідних а тепер буде 12 млрд $ в міс . І вже новина не звучить так оптимістично.
Востаннє редагувалось yama в Пон 06 тра, 2024 23:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:40

  alex lem написав:
  Бетон написав:СБУ постукає у двері кожному, а всім чоловікам доведеться опинитися у ТЦК – журналістка Наталія Мосейчук
Недовго пісенька гратиме, бо СБУ постукає у двері кожному. Краще не кажіть дурниці і не кажіть того, що шкодить державі. Що стосується чоловіків, думаю, що переважна більшість пройде ТЦК та ВЛК
Холява, помолитесь пожалуйста за сына Мосейчук, чтобы пришла поскорее его очередь отдать долг родине. Во веки веков, Аминь

Легко гуглиться що старшенький 98 року народження. Вона його вже в ЗСУ за руку привела? Чи це тільки пересічне ,,бидло,, повинно сдохнути у посадці від обстрілу? А її ж талантливе дитя у Германії вчилось...

Помолимся, чтобы небыдло старешенький Антон Мосейчук, оказался побыстрее в ЗСУ.
Антоша, мама сказала, что скоро к тебе постучатся в дверь
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:42

  alex lem написав:
  Бетон написав:СБУ постукає у двері кожному, а всім чоловікам доведеться опинитися у ТЦК – журналістка Наталія Мосейчук
Недовго пісенька гратиме, бо СБУ постукає у двері кожному. Краще не кажіть дурниці і не кажіть того, що шкодить державі. Що стосується чоловіків, думаю, що переважна більшість пройде ТЦК та ВЛК
Холява, помолитесь пожалуйста за сына Мосейчук, чтобы пришла поскорее его очередь отдать долг родине. Во веки веков, Аминь

Легко гуглиться що старшенький 98 року народження. Вона його вже в ЗСУ за руку привела? Чи це тільки пересічне ,,бидло,, повинно сдохнути у посадці від обстрілу? А її ж талантливе дитя у Германії вчилось...

Легко гуглиться
Список депутатів, загиблих в російсько-українській війні (Україна)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_депутатів,_загиблих_в_російсько-українській_війні_(Україна)
Син Тягнибока поранений у бою на Бахмутському напрямку.
https://tsn.ua/ukrayina/sin-tyagniboka- ... 72443.html

Хто з них пересічний а хто бидло ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:51

  alex lem написав: Легко гуглиться що старшенький 98 року народження. Вона його вже в ЗСУ за руку привела? Чи це тільки пересічне ,,бидло,, повинно сдохнути у посадці від обстрілу? А її ж талантливе дитя у Германії вчилось...

Треба просто змиритися що ви не першого сорту.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:54

  холява написав:
  Letusrock написав:
  холява написав:Чоловіків (майже не ходячих ) на Мерсах , Лексусах і інших , " вимусово живих ",достатьно .
Бачив декілько "хворих" з діагнозом гемороїдальний інсульт за кермом .
Машину не було де поставити


свята наївність, вони ж просто прийшли продовжити бронь (спеціалісти циркової справи, та інші заброньовані)


Я бачив хто їх приймав .

........ може хтось і пролізе ......але скоріш за все це будуть одиниці ....

Ви спробували під час розтину без наркозу ціх інвалидів понюхати їх мізки?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:58

Сьогодні бачив на вулиці хлопця замаскованого під дівчину.
Мені раніше про таке неодноразово розповідали, а тут ...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 23:05

За свіжої соціологією баба з косою вийшла на перше місце.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 23:10

  UA написав:Сьогодні бачив на вулиці хлопця замаскованого під дівчину.
Мені раніше про таке неодноразово розповідали, а тут ...

Треба було зробити фото щоб ми оцінили всі помилки і не допускали їх)))
yama
 
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