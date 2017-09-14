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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8012801380148015
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 23:18

  wild.tomcat написав:куди не кинь оком, навколи одні дебіли, тільки один діма не дебіл. отут процедура бронювання, де в ній написано що заброньований має явитися у тцк, щоб поставити якийсь штамп та підпис на витягу? уважно читаємо пп. 6,7 порядку, і тільки після цього намагаємося когось звинуватити в дебілізмі.

" зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються";
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 23:55

  unicdima написав:" зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються";

Подскажите, откуда взята цитата ? В постановлении КМУ №76 я ее не нашел.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:07

  холява написав:https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin-zatverdiv-perelik-dokumentiv-yaki-neobhidni-dlya-prohodzhennya-msek/1180259
Кабмін затвердив перелік документів, які необхідні для проходження МСЕК

Військовозобов'язані, які отримали інвалідність II та III групи з початку повномасштабної війни, повинні будуть пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я.

такі документи треба було і раніше.
а в законі читаєм таке:
5) вжити заходів спільно з правоохоронними органами на виконання
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року,
введеного в дію Указом Президента України "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську
експертизу в Збройних Силах України" від 12 вересня 2023 року № 576/2023,
щодо перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій
щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком
від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим
Законом вперше встановлено інвалідність II та III груп (крім тих, кому
інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено у порядку підвищення/зменшення групи
інвалідності та/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій,
каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки,
кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів або
наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень чи психічних
розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, причини
інвалідності з дитинства);
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:09

  tumos написав:Подскажите, откуда взята цитата ? В постановлении КМУ №76 я ее не нашел.

закон по мобілізації.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:22

Аналіз супутникових знімків показує, що на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму в 2014 році, практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ, вважають аналітики.

Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів на окупованій території України для постачання військ на фронті. Після неодноразових атак України на Керченський міст, який з’єднує материкову Росію з Кримом, рух транспорту мостом практично відсутній.

Про це повідомляють аналітики The Independent і найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar.

"Аналітики вважають, що міст більше не є ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ", — йдеться у матеріалі.

Зображення від фахівців Maxar та аналітиків Molfar свідчать, що майже жоден військовий вантажний поїзд не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.
За його словами, Києву слід зосередити увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб з’єднати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією. Нову залізничну лінію, яка йде від Акімівки в Мелітополі та тягнеться до Бердянська та Маріуполя, перш ніж досягти Ростова в Росії, ймовірно, використовуватимуть російські війська для нового наступу.

Лінія, яка включає 63 км нових колій і близько 140 км відновлених, була випробувана з її першим вантажним поїздом у березні, зазначає Molfar. Очікується, що це буде завершено до кінця року, а повна мережа з’єднає інші райони окупованої Донеччини.

Старосєк припустив, що Україна могла б отримати вигоду, орієнтуючись на ці наземні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст.

"Саме ці шляхи наразі становлять більш серйозну загрозу, ніж непрацююча залізнична колія Кримського мосту. Західна допомога також повинна надаватися таким чином, щоб вона могла задовольнити потребу України в цільових активних точках постачання російських боєприпасів", – сказав він.
https://tsn.ua/ato/vidsutniy-ruh-transp ... 73108.html
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Хто з них пересічний


По вашому лінку всі люди звичайні з сел, що той громади? це 3 села по 300 чоловік. і 4 людини можливо ідейних, 'залётных'. Цікаво що більша половина від ЄС і тільки ОДИН з ДІЮЧОЇ СН.

Коли хотів привести приклад, а привів аргумент))
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:42

  unicdima написав:
  tumos написав:Подскажите, откуда взята цитата ? В постановлении КМУ №76 я ее не нашел.

закон по мобілізації.

В приведенной вами цитате идет ссылка на порядок, который установлен КМУ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2023 р. N 76
ПОРЯДОК бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану
11. З метою оформлення військовозобов'язаним відстрочок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов'язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

Генеральний штаб Збройних Сил (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки).

Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа і організація видає військовозобов'язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3.

Витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному відстрочки.

Витяг видається військовозобов'язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4.

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації у п'ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов'язаному надсилають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), повідомлення про бронювання військовозобов'язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку (відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки), на підставі рішення про бронювання військовозобов'язаних зараховує у строк не більше ніж п'ять робочих днів з дня його отримання такого військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік.
tumos
 
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