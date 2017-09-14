Додано: Вів 07 тра, 2024 00:22

Аналіз супутникових знімків показує, що на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму в 2014 році, практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ, вважають аналітики.Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів на окупованій території України для постачання військ на фронті. Після неодноразових атак України на Керченський міст, який з’єднує материкову Росію з Кримом, рух транспорту мостом практично відсутній.Про це повідомляють аналітики The Independent і найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar."Аналітики вважають, що міст більше не є ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ", — йдеться у матеріалі.Зображення від фахівців Maxar та аналітиків Molfar свідчать, що майже жоден військовий вантажний поїзд не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.За його словами, Києву слід зосередити увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб з’єднати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією. Нову залізничну лінію, яка йде від Акімівки в Мелітополі та тягнеться до Бердянська та Маріуполя, перш ніж досягти Ростова в Росії, ймовірно, використовуватимуть російські війська для нового наступу.Лінія, яка включає 63 км нових колій і близько 140 км відновлених, була випробувана з її першим вантажним поїздом у березні, зазначає Molfar. Очікується, що це буде завершено до кінця року, а повна мережа з’єднає інші райони окупованої Донеччини.Старосєк припустив, що Україна могла б отримати вигоду, орієнтуючись на ці наземні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст."Саме ці шляхи наразі становлять більш серйозну загрозу, ніж непрацююча залізнична колія Кримського мосту. Західна допомога також повинна надаватися таким чином, щоб вона могла задовольнити потребу України в цільових активних точках постачання російських боєприпасів", – сказав він.