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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 тра, 2024 08:51
холява написав: Бетон написав:
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Холява, помолитесь пожалуйста за сына Мосейчук, чтобы пришла поскорее его очередь отдать долг родине. Во веки веков, Аминь
Добрий ранок .
Амі́нь (дав.-гр. ἀμήν, від івр. אמן, Аме́н — «воістину»; в західноєвропейський традиції лат. amen, А́мен) — завершальне слово в молитвах, ...
А навіщо мені за нього молитись ?
Ви самі написали що до всіх прйдуть , то всі будуть боронити Батьківщину .
Я розумію збентеження деяких кому за 50 , зайва вага , захворювання придбані , неможливість підтримувати фізичну форму -їм буде тяжко .
А ви нормальна людина , вам буде легко .
Я навіть прогнозую ваші шаленні зустрічи з новими знайомими .
Пропоную пана Холяву в ролі пропагандиста на телебачення замість скомпрометованої матері ухилянта та дружина ухилянта Мосійчук.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 08:56
UA
З «нюхательними коробочками», чи без?
Типу «смачно з Борисом бурдою», дегустації 😀
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:00
Ой+ написав: Бетон написав:
Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола
Це витягли тіла, а втопились не в один час.
купався в Тисі поблизу Солотвино - хотілось звичайної води після солотвинської соленої ропи, ну трохи швидка вода у звичайний час, але ніякого особливого екстриму. Річка паводкова, якщо дощ, то рівень та швидкість моментально зростає, тоді без шансів. Ну і форсують напевно в непростих місцях. Зараз то ще може танення снігу збільшує течію.
Шухевич березні Тису долав декілька разів.
Тоді ще 31-річний
Шухевич мав чудову підготовку. І тому сміло перепливав ту холодну й стрімку, березневу повноводну гірську річку.
45 - 50 річні массово топляться
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:05
UA
Наскільки я зрозумів про цю Тису, інколи її пливуть (мабуть трохи безпечніше, якщо не вдарить об пороги), а інколи переходять. А тут якщо зібʼє з ніг і покотить по камінню, то буде бідося. Тобто треба і місце і час обирати, вивчати і готуватись. Пішов вивчати, там треба заградзагін розмістити, вивчити де саме. 🤩
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:07
Hotab написав:UA
З «нюхательними коробочками», чи без?
Типу «смачно з Борисом бурдою», дегустації 😀
Думаєте кокс?
На мою дилетантську думку гриби + превентин
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:13
UA написав: холява написав: Бетон написав:
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Холява, помолитесь пожалуйста за сына Мосейчук, чтобы пришла поскорее его очередь отдать долг родине. Во веки веков, Аминь
Добрий ранок .
Амі́нь (дав.-гр. ἀμήν, від івр. אמן, Аме́н — «воістину»; в західноєвропейський традиції лат. amen, А́мен) — завершальне слово в молитвах, ...
А навіщо мені за нього молитись ?
Ви самі написали що до всіх прйдуть , то всі будуть боронити Батьківщину .
Я розумію збентеження деяких кому за 50 , зайва вага , захворювання придбані , неможливість підтримувати фізичну форму -їм буде тяжко .
А ви нормальна людина , вам буде легко .
Я навіть прогнозую ваші шаленні зустрічи з новими знайомими .
Пропоную пана Холяву в ролі пропагандиста на телебачення замість скомпрометованої матері ухилянта та дружина ухилянта Мосійчук.
Ні , я не згоден . В мене інша доля .
От скажіть ,хто вам напише як бігати у броніку з "веслом "з реанімаційною сумкою , тримаючи на носилках пораненого ? Віс з 80 кг одразу 72 . Як і де краще ховатися від фосфора .... ну і т д
От вам "успіх " писав -готуйтесь !
Всі глузували . А зараз ???
Ну ,ви заградотряд вивчаєте , інші як снаряди мити ......Ви всі не БАЖАЄТЕ розуміти що буде відбуватись далі .....хочь пиши вам хочь не пиши ....
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:18
UA написав: Hotab написав:UA
З «нюхательними коробочками», чи без?
Типу «смачно з Борисом бурдою», дегустації 😀
Думаєте кокс?
На мою дилетантську думку гриби + превентин
Я навіть посміхнувся ,дуже влучний жарт .
Подивимось що ви напишете після першого бою .
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:31
Hotab написав:
Тобто треба і місце і час обирати, вивчати і готуватись.
це 99.9 % для успішності проекту.
а в реальності "перевізники" вибирають самі небезпечні місця , щоб заробіток був з гарантією без повернень. Ухилянти вірять в довіру, якщо такі суми, та ще в $, то має бути все ОК. Нажаль...
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:35
"Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали! Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тошнит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще кое-как, все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты, придурки, грыженосцы, слеподыры, орлы похоронных команд – все это ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи."
Schmit написав: холява написав: Бетон написав:
Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола
Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.
Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔
Фотки есть, ужасная смерть
....Самому молодшему 46 .
....
Завіса.
Перемога блиЗенько.
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці. Але ж тягнуть до війська моїх знайомих 50+, хоча від них навіть в обороні толку нуль. Була б ще надія на швидкий кінець цього цирку, але ж ні.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:37
Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
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Бетон
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