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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8014801580168017
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:40

  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:49

Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці


Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:55

  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Зробили всіх разом© Оцените красоту игры

І продовжують робити далі.
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