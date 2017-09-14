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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:40
Бетон написав:
Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:49
Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці
Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 09:55
Мизантрóп написав:
Зробили всіх разом©
Бетон написав:
Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Оцените красоту игры
І продовжують робити далі.
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