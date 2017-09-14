Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Ви егоїст Хлопців 16-17 років зараз багато хто вивозить. Поки безкоштовно.
Bobua написав: Молдова пише і розмовляє румун.мовою.
А у нас якою пишуть і розмовляють?
Молдова така маленька, але навіть у ній пишуть і говорять не однією мовою. Російська там також грає значну роль. А якщо ще згадати Придністров'я та Гагаузію, то виявиться не все так однозначно
Молдова скинула ватників у гетто під назвою “пріднєстровьє”.
Решта -- майже румуни (“moldoveni, молд. кирилиця: молдовень) — румунськомовний етнос, до якого, станом на 2014 рік відносило себе 75.07% мешканців Молдови, і значною меншиною в Україні та Росії. Розселення молдован. 4.700.000 румунських молдован в Румунії.”)
А Румунія в НАТО.
Це все пишемо -- бо у когось виникло питання, чому Молдову захищатимуть, а нас не так, чи взагалі ніяк.
Це взагалі диво, що хоч якось допомогають. Два роки дива. Бо... За парєбріком гускоязичні -- і тут... Там варавской шансон -- і тут...