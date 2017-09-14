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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8015801680178018>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:40

  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:49

Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці


Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:55

  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
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І продовжують робити далі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:04

🇳🇱Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені

Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку, сказала міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/386 ... oseni.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:08

  Xenon написав:
🇳🇱Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені

Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку, сказала міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/386 ... oseni.html

Якого року ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:12

  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
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13 лет прахом. Всё уничтожили.
А я в 19 ом чувствовал, что они творят.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:18

  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
бросайте цю невдячну справу працювати, хай будівельник з синами та пескіт за нас працює.
Вас жде зсу. https://youtu.be/9CDIFIUaDyE?si=gMMmmlUrWB2ATlwm
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:27

  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.

Ви егоїст
Хлопців 16-17 років зараз багато хто вивозить. Поки безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:37

  The_Rebel написав:
  Bobua написав:
Молдова пише і розмовляє румун.мовою.

А у нас якою пишуть і розмовляють?

Молдова така маленька, але навіть у ній пишуть і говорять не однією мовою. Російська там також грає значну роль.
А якщо ще згадати Придністров'я та Гагаузію, то виявиться не все так однозначно


Молдова скинула ватників у гетто під назвою “пріднєстровьє”.

Решта -- майже румуни (“moldoveni, молд. кирилиця: молдовень) — румунськомовний етнос, до якого, станом на 2014 рік відносило себе 75.07% мешканців Молдови, і значною меншиною в Україні та Росії. Розселення молдован. 4.700.000 румунських молдован в Румунії.”)

А Румунія в НАТО.

Це все пишемо -- бо у когось виникло питання, чому Молдову захищатимуть, а нас не так, чи взагалі ніяк.

Це взагалі диво, що хоч якось допомогають. Два роки дива.
Бо...
За парєбріком гускоязичні -- і тут... :(
Там варавской шансон -- і тут... :(
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:48

Мизантрóп

Добрий ранок .
Дуже давно вас не чув .
Як ви, де зараз ?
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