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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 тра, 2024 10:54
UA написав: Бетон написав:
Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Ви егоїст
Хлопців 16-17 років зараз багато хто вивозить. Поки безкоштовно.
Ви сьогодні у доброму гуморі і так влучно !
...... ранковий накат ?
Чи ,за монітором мене не побачять , можу собі дозволити .
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Додано: Вів 07 тра, 2024 10:59
Schmit написав: Мизантрóп написав:
Зробили всіх разом©
Бетон написав:
Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Оцените красоту игры
І продовжують робити далі.
Ну і що там заумного ?
Замість того щоб укріплювати позіції , якийсь не дуже розумний, розповідає куди він буде тікати ?
Чому у вас все про лайно ?
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:00
⚡️Стали відомі всі країни ЄС, що збираються на інавгурацію путіна:
🇫🇷 Франція — буде представлена послом
🇭🇺 Угорщина
🇸🇰 Словаччина
🇬🇷 Греція
🇲🇹 Мальта
🇨🇾 Кіпр
У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до кремля.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:17
Hotab написав:Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці
Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
Оптимистичненько.
Сильно это зависит от степени запущенности. Весьма велика вероятность просто угробить позвоночник и прочие суставы. Спортивным людям нас, овощей, не понять.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:33
Сибарит написав: Hotab написав:Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці
Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
Оптимистичненько.
Сильно это зависит от степени запущенности. Весьма велика вероятность просто угробить позвоночник и прочие суставы. Спортивным людям нас, овощей, не понять.
вы просто не оценили всю широту прикола. бег у нас это уже готовность к ЗСУ
это экономически эффективные ГОДАМИ готовят специалистов. а тут 2 недали и опа - готов.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:38
stm написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Молдова пише і розмовляє румун.мовою.
А у нас якою пишуть і розмовляють?
якщо б не брати до уваги риторику пізнього Макрона ти Британії то є підозра що європейці відморозяться у випадку чогось і зіллють не тільки всякі Молдови з Польшами а навіть колишню ГДР))
Как раз есть подозрение что голоса введем войска НАТО или отдельных стран в Украину начинают быть всё осязаемей.
Давно пора...
Подарувати їм на довічно шматки фронту і право на проїзд, а “мєстних” примусово виселити з мін.компенсацією.
UA написав: холява написав: UA написав:
Ви як летун могли б організувати для ухулянтів курси дельтапланеристів.
А я міг би організувати викладання , як треба складати рештки дельтопланерістів і водолазів .
Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
Елої. Нам їх не зрозуміти...
Дюрі-бачі написав: unicdima написав:
Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.
Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.
1) крали? людей? правда? чи і не крали, і не просто людей, а ухилянтів...?
2) як не прийняли? а через що ухилянти так заметушились?
3) півроку тому їхали у відпустку, чи при переїздах -- купа реклами всюди висіла...
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:51
Сибарит написав: Hotab написав:Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці
Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
Оптимистичненько.
Сильно это зависит от степени запущенности. Весьма велика вероятность просто угробить позвоночник и прочие суставы. Спортивным людям нас, овощей, не понять.
Рад бачити і чітати .
Як ви ? Поїхали до частини чи ще в учебці ?
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