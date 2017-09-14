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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:33
Сибарит написав: Hotab написав:Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці
Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
Оптимистичненько.
Сильно это зависит от степени запущенности. Весьма велика вероятность просто угробить позвоночник и прочие суставы. Спортивным людям нас, овощей, не понять.
вы просто не оценили всю широту прикола. бег у нас это уже готовность к ЗСУ
это экономически эффективные ГОДАМИ готовят специалистов. а тут 2 недали и опа - готов.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:38
stm написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Молдова пише і розмовляє румун.мовою.
А у нас якою пишуть і розмовляють?
якщо б не брати до уваги риторику пізнього Макрона ти Британії то є підозра що європейці відморозяться у випадку чогось і зіллють не тільки всякі Молдови з Польшами а навіть колишню ГДР))
Как раз есть подозрение что голоса введем войска НАТО или отдельных стран в Украину начинают быть всё осязаемей.
Давно пора...
Подарувати їм на довічно шматки фронту і право на проїзд, а “мєстних” примусово виселити з мін.компенсацією.
UA написав: холява написав: UA написав:
Ви як летун могли б організувати для ухулянтів курси дельтапланеристів.
А я міг би організувати викладання , як треба складати рештки дельтопланерістів і водолазів .
Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
Елої. Нам їх не зрозуміти...
Дюрі-бачі написав: unicdima написав:
Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.
Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.
1) крали? людей? правда? чи і не крали, і не просто людей, а ухилянтів...?
2) як не прийняли? а через що ухилянти так заметушились?
3) півроку тому їхали у відпустку, чи при переїздах -- купа реклами всюди висіла...
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:51
Сибарит написав: Hotab написав:Mimohod
Мені 50+. Я вчора пробігся під дощем і це було сумне і видовище і відчуття, як у воді біжиш, на місці
Якщо почнете бігати, через 2 тижні легко зможете не «на місці». Але ж у вас нема мети бути готовим до ЗСУ. Мета довести всім тут (наче тут комусь не пофіг) що ви не можете.
Оптимистичненько.
Сильно это зависит от степени запущенности. Весьма велика вероятность просто угробить позвоночник и прочие суставы. Спортивным людям нас, овощей, не понять.
Рад бачити і чітати .
Як ви ? Поїхали до частини чи ще в учебці ?
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:56
Bobua написав:
1) крали? людей? правда? чи і не крали, і не просто людей, а ухилянтів...?
розумію ваші емоції, але давайте не будемо заперечувати очевидні речі, які підкріплені сотнями відео, сюжетами різних телемафонських ТСНів і дописами не останніх людей в країні
І так, уявіть собі що працівники ТЦК немають жодних повноважень кого небуть затримувати, навіть якщо він чотириразовий ухилянт в квадраті чи міняк-педофіл
Bobua написав:
2) як не прийняли? а через що ухилянти так заметушились?
читайте уважніше, мова про закон про ДЕ
мобілізацію
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:06
☄️ рашиські нафтові компанії скаржаться на брак 40 000 працівників через війну з Україною, – Bloomberg.
Та невже? Зі 140 млн душ нема кому воювати, щоб забронювати ті 40 тищ працівників для нафтовиків?
Тоді війну логічно закінчувати)))
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:10
mephala написав:
вы просто не оценили всю широту прикола. бег у нас это уже готовность к ЗСУ
это экономически эффективные ГОДАМИ готовят специалистов. а тут 2 недали и опа - готов.
Ну звісно , то Держава винна у том що не доглядали хлопці за собою .
І як на зло напали на нас .
І вона винна у нападі .!
..................... а ще і треба захищати те місце де НАЇДАЛИ собі хлебальники , заробляли грошенята ., покупали недвігу , ..........зустрічали гарних друзів
Треба все бросити і в Гірманію , Польщу ,за йогуртами , чи в якийсь " закарпатьский котел " щоб ніхто не посмів потурбувати .
МДА ...... не буду лякати , ви все побачите .
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:15
холява
при чем тут кто виноват
я про то, что если в армию готов за две недели то тогда и эффективных можна менять после двух недель подготовки смены. а то как то несоответствие выходит.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:18
холява написав: mephala написав:
вы просто не оценили всю широту прикола. бег у нас это уже готовность к ЗСУ
это экономически эффективные ГОДАМИ готовят специалистов. а тут 2 недали и опа - готов.
Ну звісно , то Держава винна у том що не доглядали хлопці за собою .
І як на зло напали на нас .
І вона винна у нападі .!
..................... а ще і треба захищати те місце де НАЇДАЛИ собі хлебальники , заробляли грошенята ., покупали недвігу , ..........зустрічали гарних друзів
Треба все бросити і в Гірманію , Польщу ,за йогуртами , чи в якийсь " закарпатьский котел " щоб ніхто не посмів потурбувати .
МДА ...... не буду лякати , ви все побачите .
У Мефали краса гри виглядає так: «мене навіть на полігон не везіть, бо я не вмію бігати» ну типу «я ще не ходжу, а ви мене бачату вчити танцювати».
Психологія ухилянта така, що він буде винаходили тисячі причин, чому він не може. Буде купувати мазь від пролежнів, але з ліжка не встане.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:19
холява написав:
Ну звісно , то Держава винна у том що
винна лише одна людина
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:20
Бетон написав:
Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми
уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Какая связь с новым законом?
Там, вроде, бронь с 3 детьми не отменили.
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