Додано: Вів 07 тра, 2024 12:31

холява

то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь

у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?



вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019.

за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить.

где они все сейчас?

или лезть во власть и защищать Родину это разное?

и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.