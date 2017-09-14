[quote="5722194:mephala"]холява при чем тут кто виноват я про то, что если в армию готов за две недели то тогда и эффективных можна менять после двух недель подготовки смены. а то как то несоответсвие выходит.[/quote
Орки насобирали огромное количество "веселых роджеров " и прут по всем направлениям .
И только у нас можно прочитать , что государство неэффективно . Потому что пытается себя защитить ... Ваш совет , что делать , предлагайте .
Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Какая связь с новым законом? Там, вроде, бронь с 3 детьми не отменили.
где законы? у нас? юмор заценил. тут недавно зеленые адепты рассказывали страшную историю как их знакомого многодетного отца забрали в армию.
Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Какая связь с новым законом? Там, вроде, бронь с 3 детьми не отменили.
где законы? у нас? юмор заценил. тут недавно зеленые адепты рассказывали страшную историю как их знакомого многодетного отца забрали в армию.
Историй можно рассказать много. Но Бетон пишет об уничтожении бизнеса именно новым законом. Поэтому и вопрос.
холява то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?
вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019. за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить. где они все сейчас? или лезть во власть и защищать Родину это разное? и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.