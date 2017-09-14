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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80178018801980208021>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:20

[quote="5722194:mephala"]холява
при чем тут кто виноват
я про то, что если в армию готов за две недели то тогда и эффективных можна менять после двух недель подготовки смены. а то как то несоответсвие выходит.[/quote

Орки насобирали огромное количество "веселых роджеров " и прут по всем направлениям .

И только у нас можно прочитать , что государство неэффективно .
Потому что пытается себя защитить ...
Ваш совет , что делать , предлагайте .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:22

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.

Какая связь с новым законом?
Там, вроде, бронь с 3 детьми не отменили.


где законы? у нас? юмор заценил.
тут недавно зеленые адепты рассказывали страшную историю как их знакомого многодетного отца забрали в армию.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:22

ЛАД

+++ Рад читать и видеть .
Надеюсь что у вас все нормально.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:23

  холява написав:что делать , предлагайте .


для этого у нас есть главнокомандующий.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:24

  холява написав:ЛАД

+++ Рад читать и видеть .
Надеюсь что у вас все нормально.

Спасибо. Всё без изменений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:25

холява
Ваш совет , что делать , предлагайте .

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:25

  mephala написав:
  холява написав:что делать , предлагайте .


для этого у нас есть главнокомандующий.


Постараюсь быть краток , КАК и ВЫ ............ вы будете защищать Батькивщыну .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:27

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.

Какая связь с новым законом?
Там, вроде, бронь с 3 детьми не отменили.


где законы? у нас? юмор заценил.
тут недавно зеленые адепты рассказывали страшную историю как их знакомого многодетного отца забрали в армию.

Историй можно рассказать много.
Но Бетон пишет об уничтожении бизнеса именно новым законом.
Поэтому и вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:29

  холява написав:Рад бачити і чітати .
Як ви ? Поїхали до частини чи ще в учебці ?

Уже в части. Остался неходячим - кручу баранку.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:31

холява
то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь
у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?

вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019.
за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить.
где они все сейчас?
или лезть во власть и защищать Родину это разное?
и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.
mephala
 
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