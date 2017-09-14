Bobua написав:1) крали? людей? правда? чи і не крали, і не просто людей, а ухилянтів...?
розумію ваші емоції, але давайте не будемо заперечувати очевидні речі, які підкріплені сотнями відео, сюжетами різних телемафонських ТСНів і дописами не останніх людей в країні І так, уявіть собі що працівники ТЦК немають жодних повноважень кого небуть затримувати, навіть якщо він чотириразовий ухилянт в квадраті чи міняк-педофіл
Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом. Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму. Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.
Какая связь с новым законом? Там, вроде, бронь с 3 детьми не отменили.
Может слышали такое - "парадокс выжившего" ? Вот те кто выжил - им пришлось выехать, потому другие коллеги по фирме(без 3 детей) не выжили, зато они своими телами обеспечили экспорт генофонда в Чехию. Чехи хоть благодарные, со снарядами подсуетились
"Ты или воююешь, и\или экспортируешь генофонд" про бизнес, экономику - забыть
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 тра, 2024 12:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Историй можно рассказать много. Но Бетон пишет об уничтожении бизнеса именно новым законом. Поэтому и вопрос.
просто методичкі з ольгіно по дебільному написані, ось хтось їх не правильно зрозумів і закинув на форум вентиляторне. А план по постам треба виконувати, головне закинути, ви там самі собі щось додумайте, деякі вже це зробили, так що не треба напружуватись, достатньо просто закукарекати фейком і дічиною, далі розповзеться зрада сама(((
mephala написав:холява то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?
вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019. за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить. где они все сейчас? или лезть во власть и защищать Родину это разное? и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.
Как бы мы не хотели обхватить всех , всегда найдется определенная часть населения , которая пропетляет . Увы, тут ничего не поделаешь . Несправедливости хватает . Но в тоже время не замечать что ребята там на последней жиле и требуют поддержки тоже нельзя .
Так как у вас отсутствует память ,и ваши манеры написания объяснимы для не широкого круга почитателей , давать ответы вам ,дело ПУСТОЕ и НЕБЛАГОДАРНОЕ . Пройдет недели две три и вы снова зададите тот же вопрос . Извините .
Він забув що у нього післязавтра ювілей, а тут буде про вас памʼятати. Він постійно питає по колу, то нормально
З. І. Хоча може вже зараз входить в образ «я амнезійний» перед психолог/психіатром ТЦК..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 тра, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Глава фонда "Повернись живим" объяснил, почему не надо цепляться за Донецкую область
Украина может потерять Донецкую область, однако Силы обороны не должны держаться за населенные пункты, если это повредит Украине стратегически, сказал в интервью ТСН ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
По его словам, отступать - больно, этого никому из украинцев не хочется. В то же время он не считает это точкой невозврата:
"Потеря Донецкой области выглядит реальной, но это не равно проигрышу в войне. Кроме того, это не является точкой, где мы должны сдаться, где все пропало, это не является точкой невозврата. Очевидно, это неприятно, больно отступать, терять. Но если мы хотим выиграть войну, мы должны руководствоваться разумом, а не эмоциями. Не хочется никому покидать населенные пункты, но мы не должны считать нормой обнуление крупных воинских частей или целых сводок за то, чтобы принципиально что-то держать".
Так как у вас отсутствует память ,и ваши манеры написания объяснимы для не широкого круга почитателей , давать ответы вам ,дело ПУСТОЕ и НЕБЛАГОДАРНОЕ . Пройдет недели две три и вы снова зададите тот же вопрос . Извините .
Він забув що у нього післязавтра ювілей, а тут буде про вас памʼятати. Він постійно питає по колу, то нормально
Згоден з вами . Ба та тут більшисть з одним питанням , чому я повинен ? Чому ти не попереду мене в окопі ? Чому ти ...... і так багато багато разів .
І не піти в ТЦК теж НЕ МОЖНА , бо хто зна що там за неявку до скрині прикрутять .....