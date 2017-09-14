Украина может потерять Донецкую область, однако Силы обороны не должны держаться за населенные пункты, если это повредит Украине стратегически, сказал в интервью ТСН ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.По его словам, отступать - больно, этого никому из украинцев не хочется. В то же время он не считает это точкой невозврата:"Потеря Донецкой области выглядит реальной, но это не равно проигрышу в войне. Кроме того, это не является точкой, где мы должны сдаться, где все пропало, это не является точкой невозврата. Очевидно, это неприятно, больно отступать, терять. Но если мы хотим выиграть войну, мы должны руководствоваться разумом, а не эмоциями. Не хочется никому покидать населенные пункты, но мы не должны считать нормой обнуление крупных воинских частей или целых сводок за то, чтобы принципиально что-то держать".