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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8018801980208021
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:41

  UA написав:
  Бетон написав:Хоть как-то дышащий бизнес, окончательно уничтожили новым законом.
Последние два рабочих с 3мя детьми уволились и уезжают в Чехию на ферму.
Спасибо большое, 13 летний коллектив распался. Можно вешать амбарный замок на двери. Всё прахом.

Ви егоїст
Хлопців 16-17 років зараз багато хто вивозить. Поки безкоштовно.
після 18 взагалі буде неможливо якщо немає заощаджень
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:45

  fler написав:☄️ рашиські нафтові компанії скаржаться на брак 40 000 працівників через війну з Україною, – Bloomberg.
Та невже? Зі 140 млн душ нема кому воювати, щоб забронювати ті 40 тищ працівників для нафтовиків?
Тоді війну логічно закінчувати)))


Війна не логічна дія , якщо в перший рік українці воювали і боролися за свою землю,то на третій рік за узаконення самовільного зайняття рф 1/3 землі в Україні, через брак мотивації дерібанщіки намагаються намахати ухилянтів штрафами
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:48

холява

Ба та тут більшисть з одним питанням , чому я повинен ?
Чому ти не попереду мене в окопі ?
Чому ти ...... і так багато багато разів .

І не піти в ТЦК теж НЕ МОЖНА , бо хто зна що там за неявку до скрині прикрутять .....

По мірі спливання 60д терміну істерики будуть сильніші. Терпіння всім оці соплі пережити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:54

  Hotab написав:холява

Ба та тут більшисть з одним питанням , чому я повинен ?
Чому ти не попереду мене в окопі ?
Чому ти ...... і так багато багато разів .

І не піти в ТЦК теж НЕ МОЖНА , бо хто зна що там за неявку до скрині прикрутять .....

По мірі спливання 60д терміну істерики будуть сильніші. Терпіння всім оці соплі пережити.


Через 60 діб ще щось приймуть, це ж ВР) поки дерибан можливий - "воюємо".
sens
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  #<1 ... 8018801980208021
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