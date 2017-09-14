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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8017801880198020
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:02

холява менше парків озеленять. Та і платять зараз достатньо, головне щоб в контрактів був чіткий термін, після якого громадянин вільний
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:05

  Дюрі-бачі написав:холява менше парків озеленять. Та і платять зараз достатньо, головне щоб в контрактів був чіткий термін, після якого громадянин вільний

Так це ж порочне коло. Нема терміну, бо нема заміни. Нема заміни, бо нема терміну.
«Не дають, бо прищі, а прищі, бо не дає ніхто».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:12

  mephala написав:холява
то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь
у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?

вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019.
за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить.
где они все сейчас?
или лезть во власть и защищать Родину это разное?
и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.

"Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти".
Им боятся нечего.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:40

  Бетон написав:Из 6 человек двое с 3 ми детьми. Боятся, что уберут и им скоро отсрочку. Остальные боятся из двора выйти. Не то, что на работу ехать.
13 лет прахом. Инструмент, оборудование распродам или отдам и всё

Передайте инструмент с мамой в Польшу, мама создаст новую бригаду из 6 ) масштабирование и диверсификация )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:19

  stm написав:
  Бетон написав:Из 6 человек двое с 3 ми детьми. Боятся, что уберут и им скоро отсрочку. Остальные боятся из двора выйти. Не то, что на работу ехать.
13 лет прахом. Инструмент, оборудование распродам или отдам и всё

Передайте инструмент с мамой в Польшу, мама создаст новую бригаду из 6 ) масштабирование и диверсификация )
Це зовсім не жарт смайлик тут лишній особисто знаю підприємство яке майже Повністю переїхало в Польщу, І це машинобудування причепи до сільськогосподарської техніки від 15 до 60 кубів , Якщо бути точним то 60 кубів це вже причепи до Фур зерновозів.
Завод Кобзаренка https://kobzarenko.com.ua/about_ua.html
У 2020 році завдяки фінансуванню європейської програми було запущено виробничий цех із загальною площею 5 000 квадратних метрів з повним циклом виробництва в місті Клещув, Польща.
У 2023 році компанія ще більше розширила свої виробничі можливості в Польщі, збільшивши площу виробничих площ до 9 000 квадратних метрів та впровадивши сучасну лінію порошкового фарбування. Ця експансія також включала придбання додаткових 4,5 гектарів землі.

Не реклама ,якщо що , багато хто знав що війна буде ще в 2020р. і готувався
Востаннє редагувалось yama в Вів 07 тра, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:20

  stm написав:
  Бетон написав:Из 6 человек двое с 3 ми детьми. Боятся, что уберут и им скоро отсрочку. Остальные боятся из двора выйти. Не то, что на работу ехать.
13 лет прахом. Инструмент, оборудование распродам или отдам и всё

Передайте инструмент с мамой в Польшу, мама создаст новую бригаду из 6 ) масштабирование и диверсификация )

Здорадство - черта менталитета.
Желаю вам того же, над чем шутите. Чтоб у вас тоже всё пошло прахом, а я ржать как идиот буду
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:21

  fox767676 написав:"Ты или воююешь, и\или экспортируешь генофонд" про бизнес, экономику - забыть

Фокс 76..й, ви який генофонд експортуєте?)))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні в селі побачив цікаве оголошення: на будівництво потрібно робочі. Без відстрочки оплата 800 грн/ день, з відстрочкою - 2000 грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:34

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні в селі побачив цікаве оголошення: на будівництво потрібно робочі. Без відстрочки оплата 800 грн/ день, з відстрочкою - 2000 грн.


Ого, а з іншого боку броньована вакансія в РЕМ чи газовому оцінюється оріентовно в 5000 доларів. При чому не факт що через місяць-два не випадеш з броні
Letusrock
 
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