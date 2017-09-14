mephala написав:холява то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?
вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019. за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить. где они все сейчас? или лезть во власть и защищать Родину это разное? и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.
"Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти". Им боятся нечего.
Бетон написав:Из 6 человек двое с 3 ми детьми. Боятся, что уберут и им скоро отсрочку. Остальные боятся из двора выйти. Не то, что на работу ехать. 13 лет прахом. Инструмент, оборудование распродам или отдам и всё
Передайте инструмент с мамой в Польшу, мама создаст новую бригаду из 6 ) масштабирование и диверсификация )
Бетон написав:Из 6 человек двое с 3 ми детьми. Боятся, что уберут и им скоро отсрочку. Остальные боятся из двора выйти. Не то, что на работу ехать. 13 лет прахом. Инструмент, оборудование распродам или отдам и всё
Передайте инструмент с мамой в Польшу, мама создаст новую бригаду из 6 ) масштабирование и диверсификация )
Це зовсім не жарт смайлик тут лишній особисто знаю підприємство яке майже Повністю переїхало в Польщу, І це машинобудування причепи до сільськогосподарської техніки від 15 до 60 кубів , Якщо бути точним то 60 кубів це вже причепи до Фур зерновозів. Завод Кобзаренка https://kobzarenko.com.ua/about_ua.html
У 2020 році завдяки фінансуванню європейської програми було запущено виробничий цех із загальною площею 5 000 квадратних метрів з повним циклом виробництва в місті Клещув, Польща. У 2023 році компанія ще більше розширила свої виробничі можливості в Польщі, збільшивши площу виробничих площ до 9 000 квадратних метрів та впровадивши сучасну лінію порошкового фарбування. Ця експансія також включала придбання додаткових 4,5 гектарів землі.
Не реклама ,якщо що , багато хто знав що війна буде ще в 2020р. і готувався
Востаннє редагувалось yama в Вів 07 тра, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:"Ты или воююешь, и\или экспортируешь генофонд" про бизнес, экономику - забыть
Фокс 76..й, ви який генофонд експортуєте?)))
Я інтелектуальний продукт експортую, який дає 15% експортних надходжень, інші 80% сировинна\напівсировинна рента. Так що спілкуйтеся зі мною ввічливо Критичне зауваження про екноміку стосувалося вкрай недосконалої процедури бронювання, сподіваюся у нових редакціях хоча б Порядок 45 буде взятий за основу, а краще одразу перейти до відкинутих Міноборони принципів економічного бронювання
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 тра, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.