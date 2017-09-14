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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8018801980208021
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:13

Бетон
У меня контора с обстрелов 2022 могла загнуться и если бы не моё чувство юмора, связи с немцами, чехами она бы и пошла. Вопрос всегда готовы вы сдаться или будь что будет, а я буду грести ручками-ножками и башкой пока жив. Вы выбрали открыть глаза и ужаснуться. И так каждый день. Выбор ваш я уважаю.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Я інтелектуальний продукт експортую, який дає 15% експортних надходжень, інші 80% сировинна\напівсировинна рента.
Так що спілкуйтеся зі мною ввічливо

ого, один фокс76 дает 15% экспорта страны)
уважуха
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:29

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Я інтелектуальний продукт експортую, який дає 15% експортних надходжень, інші 80% сировинна\напівсировинна рента.
Так що спілкуйтеся зі мною ввічливо

ого, один фокс76 дает 15% экспорта страны)
уважуха
3 раза ку)))

Не мешайте человеку весь мир захватывать )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після зниження рівня води Тиса відкриває страшні знахідки: За добу виявили трьох потопельників

https://inforesist.org/ua/pislya-znizhennya-rivnya-vodi-tisa-vidkrivae-strashni-znahidki-za-dobu-viyavili-troh-potopelnikiv/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:50

  mephala написав:Після зниження рівня води Тиса відкриває страшні знахідки: За добу виявили трьох потопельників

https://inforesist.org/ua/pislya-znizhennya-rivnya-vodi-tisa-vidkrivae-strashni-znahidki-za-dobu-viyavili-troh-potopelnikiv/

#тапиливтисе

нужно переименовать Тису в Стикс, будет органично
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:50

  холява написав:
  mephala написав:холява
то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь
у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?

вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019.
за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить.
где они все сейчас?
или лезть во власть и защищать Родину это разное?
и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.


Как бы мы не хотели обхватить всех , всегда найдется определенная часть населения , которая пропетляет .
Увы, тут ничего не поделаешь . Несправедливости хватает .
Но в тоже время не замечать что ребята там на последней жиле и требуют поддержки тоже нельзя .


но как раз у руля страны все петляющие элементы.
да что там - даже зеля не скрывал что он не единожды игнорил повестки.
как вы думаете они будут про свои карманы думать или про ребят на последней жиле?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 17:19

  sens написав:
  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Сьогодні в селі побачив цікаве оголошення: на будівництво потрібно робочі. Без відстрочки оплата 800 грн/ день, з відстрочкою - 2000 грн.


Ого, а з іншого боку броньована вакансія в РЕМ чи газовому оцінюється оріентовно в 5000 доларів. При чому не факт що через місяць-два не випадеш з броні
броня є у нардепів , у вас відздрочка

Криворожская плесень будет нелегитимна через 2 недели
Когда закончилась у нас легитимность всей этой Бужанскокаклетной-Кивовской сволочи?????
Мусорные баки и бусики на входе в Раду готовы принять свежее мясо под новоприбывшие палки Кулебы
Вперёд на Ростов! Освободим Краснодар до Дня Независимости!
барабашов
 
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