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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:13
Бетон
У меня контора с обстрелов 2022 могла загнуться и если бы не моё чувство юмора, связи с немцами, чехами она бы и пошла. Вопрос всегда готовы вы сдаться или будь что будет, а я буду грести ручками-ножками и башкой пока жив. Вы выбрали открыть глаза и ужаснуться. И так каждый день. Выбор ваш я уважаю.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:29
fox767676 написав:Я інтелектуальний продукт експортую, який дає 15% експортних надходжень
, інші 80% сировинна\напівсировинна рента.
Так що спілкуйтеся зі мною ввічливо
ого, один фокс76 дает 15% экспорта страны)
уважуха
3 раза ку)))
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:29
Прохожий написав: fox767676 написав:Я інтелектуальний продукт експортую, який дає 15% експортних надходжень
, інші 80% сировинна\напівсировинна рента.
Так що спілкуйтеся зі мною ввічливо
ого, один фокс76 дает 15% экспорта страны)
уважуха
3 раза ку)))
Не мешайте человеку весь мир захватывать )))
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:44
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mephala
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:50
#тапиливтисе
нужно переименовать Тису в Стикс, будет органично
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Додано: Вів 07 тра, 2024 16:50
холява написав: mephala написав:холява
то что МЫ будем защищать как то даже не сомневаюсь
у меня другой вопрос - почему в государстве создана прослойка которая НЕ будет ?
вот взять весь коллектив 95 квартала - они же все работали на зелю в 2019.
за Родину болели что бы негодяя пороха сместить и правильного преза поставить.
где они все сейчас?
или лезть во власть и защищать Родину это разное?
и это только малая капля из богоизбранных которые управлять страной и тырить по карманам готовы - а умирать за Украину НИКОГДА не будут.
Как бы мы не хотели обхватить всех , всегда найдется определенная часть населения , которая пропетляет .
Увы, тут ничего не поделаешь . Несправедливости хватает .
Но в тоже время не замечать что ребята там на последней жиле и требуют поддержки тоже нельзя .
но как раз у руля страны все петляющие элементы.
да что там - даже зеля не скрывал что он не единожды игнорил повестки.
как вы думаете они будут про свои карманы думать или про ребят на последней жиле?
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mephala
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Додано: Вів 07 тра, 2024 17:33
Вопрос к знатокам церковного календаря: сколько дней в Днепре празднуют Пасху?
Или в этом году пришло несчастье: Пасха плавно переходит в юбилей?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 07 тра, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 17:37
Hotab написав:
Вопрос к знатокам церковного календаря: сколько дней в Днепре празднуют Пасху?
там Пасха плавно переходит в празднование ДР фигуранта)
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Додано: Вів 07 тра, 2024 17:38
Hotab написав:
Вопрос к знатокам церковного календаря: сколько дней в Днепре празднуют Пасху?
Или в этом году пришло несчастье: Пасха плавно переходит в юбилей?
Процес , майже нескінчений .
Все залежить від виконавців .
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холява
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Додано: Вів 07 тра, 2024 17:46
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