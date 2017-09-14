

Oleh Havrylenko

Трохи розкажу про роботу ТЦК. Так як сам починав службу на початку повномасштабки в роті охорони при ТЦК, є що сказати. А більшість роботи по врученню повісток лягає саме на плечі хлопців з роти охорони.

Склад. Частина штату рот охорони була скорочена ще в 22му році, і всі скорочені пішли воювати в діючі бригади. Частина штату що лишився, в кілька хвиль були відрядженні у так звані зведені роти ТЦК, які воювали у Бахмуті, в період коли туди пхнули вагнера. Хто вижив і більш-менш цілий пройшов ті відрядження, повернулись назад. Більшість офіцерів перевели в бойові бригади ще в 22-23. Тих хто не брав участь в БД, зараз активно переводять в бойові бригади, а в зворотньому напрямку направляють бійців, що отримали поранення чи важкі травми на фронті. З 6 офіцерів, що були у нашій роті охорони на початку повномасштабної війни - 5 воюють чи воювали, більшість отримали поранення чи бойові травми. Зараз лише 5-10% складу роти охорони не брали участь в БД.

Про навантаження. Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Про важливість. Тут просто - мобілізація або окупація. Фронт потребує поповнення, і то на позавчора.

Тому тим хто буксує на ТЦК, а значить і на Сили оборони вцілому, хочеться розвалити гризло. Тим хто каже: "наші воїни ми молимось за вас, а ТЦК гандони" мають закриватись їбальники дуже жорстко. Бо від окупації і подальшої служби в армії рф нас відділяє лише щоденний героїзм дідів з порваними менісками і зірваними спинами, в яких їде кукуха від навантаження і відсутності заміни. І робота політиків, тилового суспільства і ТЦК - направити всі сили на сприяння мобілізації на посилення фронту Перемогу у війні

Ну і про квартал. Крім абсолютно шкідливого приниження ЗСУ в цьому виступі, вони ще й ніколи не вміли в гумор.

Як кажуть в піхоті: з війська є лиш три путя - 200, 300 і тюрма. Бо відмінили навіть ту далеку демобілізацію, щоб не ображати чуства ухилянтів.

З днем Піхоти всіх

20 год · Facebook for An

