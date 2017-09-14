Bobua написав:1) крали? людей? правда? чи і не крали, і не просто людей, а ухилянтів...?
розумію ваші емоції, але давайте не будемо заперечувати очевидні речі, які підкріплені сотнями відео, сюжетами різних телемафонських ТСНів і дописами не останніх людей в країні І так, уявіть собі що працівники ТЦК немають жодних повноважень кого небуть затримувати, навіть якщо він чотириразовий ухилянт в квадраті чи міняк-педофіл
А якщо диверсант? 😳
Та хоч шарій переодітий у шуфрича
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець каже, що співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не можуть затримувати громадян України на вулицях.
один з воєнкомів пару місяців тому заявив що 99% чоловіків в Україні ухилянти, зараз ви говорите що вони диверсанти, так можна прийти до певних суперечливих висновків
5 травня на території Криворізького ТЦК внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний, - Дніпропетровський ТЦК
Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.
Шо, опять? (с)
Тим більш дивно, бо ж приміщення ТЦК славляться безліччю чудодійних зцілень що стались протягом останніх 2 років
У тернопільському супермаркеті побили чоловіка. Це місцевий житель Орест Паньків. За словами травмованого, до нього підійшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи. Про це Суспільному розповіла лікарка Надія Гриньків. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. У Тернопільському обласному ТЦК СП повідомили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту.
+100500 Але ще треба також і дарувати їм території. Так буде надійніше. 😁
І у відповідь всіляким “таварісчам” на їхні гидоти про ТЦК...:
Oleh Havrylenko Трохи розкажу про роботу ТЦК. Так як сам починав службу на початку повномасштабки в роті охорони при ТЦК, є що сказати. А більшість роботи по врученню повісток лягає саме на плечі хлопців з роти охорони. Склад. Частина штату рот охорони була скорочена ще в 22му році, і всі скорочені пішли воювати в діючі бригади. Частина штату що лишився, в кілька хвиль були відрядженні у так звані зведені роти ТЦК, які воювали у Бахмуті, в період коли туди пхнули вагнера. Хто вижив і більш-менш цілий пройшов ті відрядження, повернулись назад. Більшість офіцерів перевели в бойові бригади ще в 22-23. Тих хто не брав участь в БД, зараз активно переводять в бойові бригади, а в зворотньому напрямку направляють бійців, що отримали поранення чи важкі травми на фронті. З 6 офіцерів, що були у нашій роті охорони на початку повномасштабної війни - 5 воюють чи воювали, більшість отримали поранення чи бойові травми. Зараз лише 5-10% складу роти охорони не брали участь в БД. Про навантаження. Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень. Про важливість. Тут просто - мобілізація або окупація. Фронт потребує поповнення, і то на позавчора. Тому тим хто буксує на ТЦК, а значить і на Сили оборони вцілому, хочеться розвалити гризло. Тим хто каже: "наші воїни ми молимось за вас, а ТЦК гандони" мають закриватись їбальники дуже жорстко. Бо від окупації і подальшої служби в армії рф нас відділяє лише щоденний героїзм дідів з порваними менісками і зірваними спинами, в яких їде кукуха від навантаження і відсутності заміни. І робота політиків, тилового суспільства і ТЦК - направити всі сили на сприяння мобілізації на посилення фронту Перемогу у війні Ну і про квартал. Крім абсолютно шкідливого приниження ЗСУ в цьому виступі, вони ще й ніколи не вміли в гумор. Як кажуть в піхоті: з війська є лиш три путя - 200, 300 і тюрма. Бо відмінили навіть ту далеку демобілізацію, щоб не ображати чуства ухилянтів. З днем Піхоти всіх 20 год · Facebook for An