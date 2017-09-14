RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8021802280238024>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:28

  vitaliiangel написав:
У тернопільському супермаркеті побили чоловіка. Це місцевий житель Орест Паньків. За словами травмованого, до нього підійшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи. Про це Суспільному розповіла лікарка Надія Гриньків. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. У Тернопільському обласному ТЦК СП повідомили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту.

https://suspilne.media/ternopil/739971- ... 0%BC%D0%B8.

ты там это, по маркетам не шарься без надобности а то можешь на тцкашников попасть и лицо будет как на аве, синее и перекошенное)
Прохожий
 
Повідомлень: 13673
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі ...

Сьогодні у мене була така собі зустріч з юристом, який розповідав про норми нового закону про мобілізацію
Тема важлива ...

Так ось, стосовно оновлення даних.
Без варіантів, оновити мають всі.

Але є нюанс (а там їх багато), якщо хтось вже в цьому році оновлював дані в ТЦК, то ... після того, як закон набери чиність, знову потрібно оновити дані чи в ТЦК, чи в ЦНАП, чи, якщо буде, в єлектронному кабінеті
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9623
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:31

Прохожий
Нонче подвиги у ангелов -это на родину на «гробки» доехать, штурмуя блокпосты возле южноукраинской атомной.
знову потрібно оновити дані чи в ТЦК, чи в ЦНАП, чи, якщо буде, в єлектронному кабінет


По закону виходить що да.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 тра, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12215
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:31

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні в селі побачив цікаве оголошення: на будівництво потрібно робочі. Без відстрочки оплата 800 грн/ день, з відстрочкою - 2000 грн.

Перший сорт
Другій сорт
Монтажника кондиціонерів що "вчитися" на аспірантурі я вже знаю.
Буде кандидат філософських наук
Цикл Карно без філософської наукової ступені не осягнути
UA
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1836 раз.
Подякували: 2232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:39

  Hotab написав:Прохожий
Нонче подвиги у ангелов -это на родину на «гробки» доехать, штурмуя блокпосты возле южноукраинской атомной.

розовая куку парик и яркая помада решают вопросы на БП)
Прохожий
 
Повідомлень: 13673
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:40

  vitaliiangel написав:
У тернопільському супермаркеті побили чоловіка. Це місцевий житель Орест Паньків. За словами травмованого, до нього підійшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи. Про це Суспільному розповіла лікарка Надія Гриньків. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. У Тернопільському обласному ТЦК СП повідомили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту.

https://suspilne.media/ternopil/739971- ... 0%BC%D0%B8.

Дискредитація ЗСУ набирає обертів
Ермак це Макіавеллі 21 сторіччя
UA
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1836 раз.
Подякували: 2232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:47

  Letusrock написав:
Шо, опять? (с)

Тим більш дивно, бо ж приміщення ТЦК славляться безліччю чудодійних зцілень що стались протягом останніх 2 років

Чому воєнкоми не приймають участь у битві екстрасенсів разом з Ганною Маляр?
UA
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1836 раз.
Подякували: 2232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:47

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Прохожий
Нонче подвиги у ангелов -это на родину на «гробки» доехать, штурмуя блокпосты возле южноукраинской атомной.

розовая куку парик и яркая помада решают вопросы на БП)

Но не решает вопрос, если остановится на заправке и пойдёт в мужской туалет в парике и с яркой помадой )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9623
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:53

  Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 29.07.22
Подякував: 541 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:54

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?

обычная ситуация, у хотаба например проблемы с женщинами, а претензии к мухе и виталлиану
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23177
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8021802280238024>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645, Denik, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 29651
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 191314
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 627199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron