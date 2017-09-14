У тернопільському супермаркеті побили чоловіка. Це місцевий житель Орест Паньків. За словами травмованого, до нього підійшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи. Про це Суспільному розповіла лікарка Надія Гриньків. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. У Тернопільському обласному ТЦК СП повідомили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту.
Сьогодні у мене була така собі зустріч з юристом, який розповідав про норми нового закону про мобілізацію Тема важлива ...
Так ось, стосовно оновлення даних. Без варіантів, оновити мають всі.
Але є нюанс (а там їх багато), якщо хтось вже в цьому році оновлював дані в ТЦК, то ... після того, як закон набери чиність, знову потрібно оновити дані чи в ТЦК, чи в ЦНАП, чи, якщо буде, в єлектронному кабінеті
У тернопільському супермаркеті побили чоловіка. Це місцевий житель Орест Паньків. За словами травмованого, до нього підійшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи. Про це Суспільному розповіла лікарка Надія Гриньків. Поліція відкрила кримінальне провадження у справі. У Тернопільському обласному ТЦК СП повідомили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців центрів комплектування не встановлено осіб, які причетні до даного інциденту.
Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
обычная ситуация, у хотаба например проблемы с женщинами, а претензии к мухе и виталлиану