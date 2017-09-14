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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8021802280238024
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:58

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?

обычная ситуация, у хотаба например проблемы с женщинами, а претензии к мухе и виталлиану

У вас в России есть такая поговорка - на вору и шапка горит

Знаешь ведь, что ты ухылянт )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:20% ? Так це дуже багато, це ж не 80 і навіть не 90%. Я про те що треба говорити в абсолютних цифрах так само можна сказати що на фоні цього Україна за останній рік збільшила виробництво власної зброї у 10 разів , а саме раніше виготовляли наприклад 10 мінометних снарядів в рік, а зараз 100 в рік ( гіпотетично) .
Гіпотетично нехай було $15 000.000.000 в міс виручки від експорту нафти та її похідних а тепер буде 12 млрд $ в міс . І вже новина не звучить так оптимістично.

Я показував структуру оркосуспільства.

Там дуже багато пасивних ротів (БАЛАСТ) на нафтові доходи. Скорочення на 20%, може привести скорочення вільних грошей на війну на 50%, або треба пенсіонерам та бюджетникам зменшувати рівень життя - а вони як раз "електоральна база". Тобто ті, хто підтримують путінізм...Зображення
Востаннє редагувалось Denik в Вів 07 тра, 2024 20:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 20:16

vitaliiangel


а претензии к мухе и виталлиану



Зображення

хотаба например проблемы с женщинами


Лишь с тобой((


Виталя, волхвы и ворожеи , что в пасхальную неделю твой страх перед мобилизацией можно выкатывать яйцами. Хотя бы до шеи дотянуть если без крика…
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 тра, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 20:24

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?

За задумом влади місія ухилянтів та їх родин, не допустити екс військових до владних посад.
Поки все іде згідно з графіком.
Про Залужного забувають
Проблема 20 травня 2024 року крита 18 травнем

Далі підписання капітуляції це перемога.
Ви ж не хочете мобілізуватися?

Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 20:33

  UA написав:Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.

А ви знаете багато прикладів з історії, коли під час війни була демобілізація ?

Можете назвати ?
pesikot
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