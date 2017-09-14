Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
обычная ситуация, у хотаба например проблемы с женщинами, а претензии к мухе и виталлиану
У вас в России есть такая поговорка - на вору и шапка горит
yama написав:20% ? Так це дуже багато, це ж не 80 і навіть не 90%. Я про те що треба говорити в абсолютних цифрах так само можна сказати що на фоні цього Україна за останній рік збільшила виробництво власної зброї у 10 разів , а саме раніше виготовляли наприклад 10 мінометних снарядів в рік, а зараз 100 в рік ( гіпотетично) . Гіпотетично нехай було $15 000.000.000 в міс виручки від експорту нафти та її похідних а тепер буде 12 млрд $ в міс . І вже новина не звучить так оптимістично.
Я показував структуру оркосуспільства.
Там дуже багато пасивних ротів (БАЛАСТ) на нафтові доходи. Скорочення на 20%, може привести скорочення вільних грошей на війну на 50%, або треба пенсіонерам та бюджетникам зменшувати рівень життя - а вони як раз "електоральна база". Тобто ті, хто підтримують путінізм...
Востаннє редагувалось Denik в Вів 07 тра, 2024 20:47, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
За задумом влади місія ухилянтів та їх родин, не допустити екс військових до владних посад. Поки все іде згідно з графіком. Про Залужного забувають Проблема 20 травня 2024 року крита 18 травнем
Далі підписання капітуляції це перемога. Ви ж не хочете мобілізуватися?
Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.