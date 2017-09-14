Додано: Вів 07 тра, 2024 21:21

Дюрі-бачі написав: Bobua написав: Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів? Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?

Звуки, що линули з міста, натомість були сумними й похмурими. Усе населення спочатку взяло участь у хресній ході на чолі з Константинопольським патріархом, а тепер збиралося у Святій Софії заради останньої заупокійної меси. Подібного видовища раніше не бачили в усьому християнському світі: під урочисті святі співи у тьмяному мерехтінні свічок у Соборі зібралися разом Басилевс, патріарх і вище духовенство, православні християни й католики з Італії, важкоозброєні солдати гар­нізону, купці й моряки з Венеції та Генуї, безліч простих громадян. Усі разом предстали перед Богом, готуючись до останньої кривавої битви в житті кожного.



Лю Цисінь

Пам’ять про минуле Землі: трилогія.

Книга 3. Вічне життя Смерті



А сенс “претензій до політиків”?Країні треба “шашечки чи їхати”?Треба поповнення війська, чи сісти в тцк, склавши руки, а потім чи то відступати на Дніпро-Збруч, чи просто здатись -- чорт вас, ухилянтів, зрозуміє...До речі, от подумав з приводу можливих хабарів у тцк.Якщо там і справді солдати з важкими, незворотніми пораненнями, на все життя, і якщо держава не платить їм ні сотку, нічого, крім 21тис зарплати -- то добре якщо хоч з ухилянтів щось собі назбирають...І погано якщо ухилянти на них кидаються.От як не крути, ухилянти -- це погано...І коли ще в історії людства все життя зводилось до втечі Тисою? Й очікування поки “хтось” все виправить.От як так?Як вони докотились до облоги міста, і не виїхали всі в лондони??Якісь зовсім не сучасні й не молодіжні...