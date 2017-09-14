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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8021802280238024>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі ...

Сьогодні у мене була така собі зустріч з юристом, який розповідав про норми нового закону про мобілізацію
Тема важлива ...

Так ось, стосовно оновлення даних.
Без варіантів, оновити мають всі.

Але є нюанс (а там їх багато), якщо хтось вже в цьому році оновлював дані в ТЦК, то ... після того, як закон набери чиність, знову потрібно оновити дані чи в ТЦК, чи в ЦНАП, чи, якщо буде, в єлектронному кабінеті
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:31

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні в селі побачив цікаве оголошення: на будівництво потрібно робочі. Без відстрочки оплата 800 грн/ день, з відстрочкою - 2000 грн.

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:53

  Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:20% ? Так це дуже багато, це ж не 80 і навіть не 90%. Я про те що треба говорити в абсолютних цифрах так само можна сказати що на фоні цього Україна за останній рік збільшила виробництво власної зброї у 10 разів , а саме раніше виготовляли наприклад 10 мінометних снарядів в рік, а зараз 100 в рік ( гіпотетично) .
Гіпотетично нехай було $15 000.000.000 в міс виручки від експорту нафти та її похідних а тепер буде 12 млрд $ в міс . І вже новина не звучить так оптимістично.

Я показував структуру оркосуспільства.

Там дуже багато пасивних ротів (БАЛАСТ) на нафтові доходи. Скорочення на 20%, може привести скорочення вільних грошей на війну на 50%, або треба пенсіонерам та бюджетникам зменшувати рівень життя - а вони як раз "електоральна база". Тобто ті, хто підтримують путінізм...Зображення
Востаннє редагувалось Denik в Вів 07 тра, 2024 20:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 20:33

  UA написав:Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.

А ви знаете багато прикладів з історії, коли під час війни була демобілізація ?

Можете назвати ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 20:56

  UA написав:Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.

Мого діда призвали в армію весною 41 (18 років)
Демобілізували в 47 році

Підозрюю що і в цей раз десь так буде, навіть при рпв або закінченні війни на другий день всіх не розпустять по домівках
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:07

ВЛК або карусель, карусель, хто успел тот присел

Вже бачив на сайті ради проект закону по відділенню агніц від козліщ або ВЛК.
Все дуже просто, обмежено придатних перевели в придатних Тай і по всьому. Я чомусь сподівався що це готується щоб трохи підчистити армію від баласту "за штатом", але ні, повинні сдохнуть всі.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:13

  Mimohod написав:Вже бачив на сайті ради проект закону по відділенню агніц від козліщ або ВЛК.
Все дуже просто, обмежено придатних перевели в придатних Тай і по всьому. Я чомусь сподівався що це готується щоб трохи підчистити армію від баласту "за штатом", але ні, повинні сдохнуть всі.

Та ти шо ... а посилання надати яка релігія не дозволяєте, московська ? )

Чи від страху все на горщик ходишь ? Тому ніколи посилання надати
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:21

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.

Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?



А сенс “претензій до політиків”?

Країні треба “шашечки чи їхати”?
Треба поповнення війська, чи сісти в тцк, склавши руки, а потім чи то відступати на Дніпро-Збруч, чи просто здатись -- чорт вас, ухилянтів, зрозуміє... :(

До речі, от подумав з приводу можливих хабарів у тцк.
Якщо там і справді солдати з важкими, незворотніми пораненнями, на все життя, і якщо держава не платить їм ні сотку, нічого, крім 21тис зарплати -- то добре якщо хоч з ухилянтів щось собі назбирають...
І погано якщо ухилянти на них кидаються. :(

От як не крути, ухилянти -- це погано...

І коли ще в історії людства все життя зводилось до втечі Тисою? Й очікування поки “хтось” все виправить.
Звуки, що линули з міста, натомість були сумними й похмурими. Усе населення спочатку взяло участь у хресній ході на чолі з Константинопольським патріархом, а тепер збиралося у Святій Софії заради останньої заупокійної меси. Подібного видовища раніше не бачили в усьому християнському світі: під урочисті святі співи у тьмяному мерехтінні свічок у Соборі зібралися разом Басилевс, патріарх і вище духовенство, православні християни й католики з Італії, важкоозброєні солдати гар­нізону, купці й моряки з Венеції та Генуї, безліч простих громадян. Усі разом предстали перед Богом, готуючись до останньої кривавої битви в житті кожного.

Лю Цисінь
Пам’ять про минуле Землі: трилогія.
Книга 3. Вічне життя Смерті


От як так?
Як вони докотились до облоги міста, і не виїхали всі в лондони??
Якісь зовсім не сучасні й не молодіжні...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:30

  Hotab написав:По мірі спливання 60д терміну істерики будуть сильніші. Терпіння всім ...

Очікую на багато окуітєльних історій.

ПС. А завтра очікую на дуже гарні новини :wink:
fler
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