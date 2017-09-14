Сьогодні у мене була така собі зустріч з юристом, який розповідав про норми нового закону про мобілізацію Тема важлива ...
Так ось, стосовно оновлення даних. Без варіантів, оновити мають всі.
Але є нюанс (а там їх багато), якщо хтось вже в цьому році оновлював дані в ТЦК, то ... після того, як закон набери чиність, знову потрібно оновити дані чи в ТЦК, чи в ЦНАП, чи, якщо буде, в єлектронному кабінеті
Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
yama написав:20% ? Так це дуже багато, це ж не 80 і навіть не 90%. Я про те що треба говорити в абсолютних цифрах так само можна сказати що на фоні цього Україна за останній рік збільшила виробництво власної зброї у 10 разів , а саме раніше виготовляли наприклад 10 мінометних снарядів в рік, а зараз 100 в рік ( гіпотетично) . Гіпотетично нехай було $15 000.000.000 в міс виручки від експорту нафти та її похідних а тепер буде 12 млрд $ в міс . І вже новина не звучить так оптимістично.
Я показував структуру оркосуспільства.
Там дуже багато пасивних ротів (БАЛАСТ) на нафтові доходи. Скорочення на 20%, може привести скорочення вільних грошей на війну на 50%, або треба пенсіонерам та бюджетникам зменшувати рівень життя - а вони як раз "електоральна база". Тобто ті, хто підтримують путінізм...
Востаннє редагувалось Denik в Вів 07 тра, 2024 20:47, всього редагувалось 2 разів.
Вже бачив на сайті ради проект закону по відділенню агніц від козліщ або ВЛК. Все дуже просто, обмежено придатних перевели в придатних Тай і по всьому. Я чомусь сподівався що це готується щоб трохи підчистити армію від баласту "за штатом", але ні, повинні сдохнуть всі.
Mimohod написав:Вже бачив на сайті ради проект закону по відділенню агніц від козліщ або ВЛК. Все дуже просто, обмежено придатних перевели в придатних Тай і по всьому. Я чомусь сподівався що це готується щоб трохи підчистити армію від баласту "за штатом", але ні, повинні сдохнуть всі.
Та ти шо ... а посилання надати яка релігія не дозволяєте, московська ? )
Чи від страху все на горщик ходишь ? Тому ніколи посилання надати
Bobua написав:Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Так чому тоді претензії не до політиків, а до ухилянтів?
А сенс “претензій до політиків”?
Країні треба “шашечки чи їхати”? Треба поповнення війська, чи сісти в тцк, склавши руки, а потім чи то відступати на Дніпро-Збруч, чи просто здатись -- чорт вас, ухилянтів, зрозуміє...
До речі, от подумав з приводу можливих хабарів у тцк. Якщо там і справді солдати з важкими, незворотніми пораненнями, на все життя, і якщо держава не платить їм ні сотку, нічого, крім 21тис зарплати -- то добре якщо хоч з ухилянтів щось собі назбирають... І погано якщо ухилянти на них кидаються.
От як не крути, ухилянти -- це погано...
І коли ще в історії людства все життя зводилось до втечі Тисою? Й очікування поки “хтось” все виправить.
Звуки, що линули з міста, натомість були сумними й похмурими. Усе населення спочатку взяло участь у хресній ході на чолі з Константинопольським патріархом, а тепер збиралося у Святій Софії заради останньої заупокійної меси. Подібного видовища раніше не бачили в усьому християнському світі: під урочисті святі співи у тьмяному мерехтінні свічок у Соборі зібралися разом Басилевс, патріарх і вище духовенство, православні християни й католики з Італії, важкоозброєні солдати гарнізону, купці й моряки з Венеції та Генуї, безліч простих громадян. Усі разом предстали перед Богом, готуючись до останньої кривавої битви в житті кожного.
Лю Цисінь Пам’ять про минуле Землі: трилогія. Книга 3. Вічне життя Смерті
От як так? Як вони докотились до облоги міста, і не виїхали всі в лондони?? Якісь зовсім не сучасні й не молодіжні...