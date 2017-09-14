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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8021802280238024
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:44

  Xenon написав:Підозрюю що і в цей раз десь так буде, навіть при рпв або закінченні війни на другий день всіх не розпустять по домівках
вы из тех кто верит в бесконечную помощь Запада? имхо если пу нацелен воевать вечно, конец войны наступит а) с его смертью б) с экономическим развалом рф аля 1998й в) с прекращением западной помощи (или существенным её уменьшением в разы).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 07 тра, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:47

  fler написав:ПС. А завтра очікую на дуже гарні новини :wink:

Прямо з ранку, десь о пів на 11..

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:D
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:06

  stm написав:

Тут ми бачимо помилку вижившого, але навпаки. Пояснює тобто ми бачимо тільки тих хто не доплив, але нам не розповідають про тих хто зміг. Загулюють «помилка вижившого» , Щоб було зрозуміліше не можуть в теле марафоні, а також у ЗМІ та й тут на форумі обговорювати кількість тих хто покинув Україну кожного дня і ця кількість вимірюється не десятками в день, а сотнями і ..ю
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:10

Bobua Підкажіть на якому напрямку ви воюєте? Покажи фото свого окопу
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:14

Denik Друже нажаль це так не працює я спілкувався з лаптеногими Звісно доцільно цитату я не приведу але приблизно це звучало так — «я краще буду жити в землянці і ходити в лапках ніж дивитися як голубі лижуться»
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:16

Російські спецслужби активно поширюють дезінформацію про те, що США нібито шукають заміну президенту України Володимиру Зеленському. Це – брехня, заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Центру.

"Брехня: Вашингтон активно шукає заміну Зеленському, адже він починає програвати боротьбу за «уми і серця» українців, а його легітимність після 20 травня сходить нанівець, Про це заявили у службі зовнішньої розвідки РФ", – зазначили в Центрі.

Правда у тому, що цей наратив служба зовнішньої розвідки РФ транслює напряму, а також через російську агентуру в Україні та на Заході. Росіяни розганяють фейк про про нібито "зовнішнє управління в Україні".
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