вы из тех кто верит в бесконечную помощь Запада? имхо если пу нацелен воевать вечно, конец войны наступит а) с его смертью б) с экономическим развалом рф аля 1998й в) с прекращением западной помощи (или существенным её уменьшением в разы).
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Додано: Вів 07 тра, 2024 21:44
вы из тех кто верит в бесконечную помощь Запада? имхо если пу нацелен воевать вечно, конец войны наступит а) с его смертью б) с экономическим развалом рф аля 1998й в) с прекращением западной помощи (или существенным её уменьшением в разы).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 07 тра, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 тра, 2024 21:47
Додано: Вів 07 тра, 2024 22:06
Тут ми бачимо помилку вижившого, але навпаки. Пояснює тобто ми бачимо тільки тих хто не доплив, але нам не розповідають про тих хто зміг. Загулюють «помилка вижившого» , Щоб було зрозуміліше не можуть в теле марафоні, а також у ЗМІ та й тут на форумі обговорювати кількість тих хто покинув Україну кожного дня і ця кількість вимірюється не десятками в день, а сотнями і ..ю
Додано: Вів 07 тра, 2024 22:14
Denik Друже нажаль це так не працює я спілкувався з лаптеногими Звісно доцільно цитату я не приведу але приблизно це звучало так — «я краще буду жити в землянці і ходити в лапках ніж дивитися як голубі лижуться»
Додано: Вів 07 тра, 2024 22:16
Російські спецслужби активно поширюють дезінформацію про те, що США нібито шукають заміну президенту України Володимиру Зеленському. Це – брехня, заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Про це йдеться у повідомленні Центру.
"Брехня: Вашингтон активно шукає заміну Зеленському, адже він починає програвати боротьбу за «уми і серця» українців, а його легітимність після 20 травня сходить нанівець, Про це заявили у службі зовнішньої розвідки РФ", – зазначили в Центрі.
Правда у тому, що цей наратив служба зовнішньої розвідки РФ транслює напряму, а також через російську агентуру в Україні та на Заході. Росіяни розганяють фейк про про нібито "зовнішнє управління в Україні".
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