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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8022802380248025>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:44

  Xenon написав:Підозрюю що і в цей раз десь так буде, навіть при рпв або закінченні війни на другий день всіх не розпустять по домівках
вы из тех кто верит в бесконечную помощь Запада? имхо если пу нацелен воевать вечно, конец войны наступит а) с его смертью б) с экономическим развалом рф аля 1998й в) с прекращением западной помощи (или существенным её уменьшением в разы).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 07 тра, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:06

  stm написав:

Тут ми бачимо помилку вижившого, але навпаки. Пояснюю , тобто ми бачимо тільки тих хто не доплив, але нам не розповідають про тих хто зміг. Загулюють «помилка вижившого» , Щоб було зрозуміліше не можуть в теле марафоні, а також у ЗМІ та й тут на форумі обговорювати кількість тих хто покинув Україну кожного дня і ця кількість вимірюється не десятками в день, а сотнями і ..ю
Востаннє редагувалось yama в Вів 07 тра, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:10

Bobua Підкажіть на якому напрямку ви воюєте? Покажи фото свого окопу
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:14

Denik Друже нажаль це так не працює я спілкувався з лаптеногими Звісно дослівно цитату я не приведу , але приблизно це звучало так — «я краще буду жити в землянці і ходити в лаптях ніж дивитися як голубі лижуться»
Востаннє редагувалось yama в Вів 07 тра, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:16

Російські спецслужби активно поширюють дезінформацію про те, що США нібито шукають заміну президенту України Володимиру Зеленському. Це – брехня, заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Центру.

"Брехня: Вашингтон активно шукає заміну Зеленському, адже він починає програвати боротьбу за «уми і серця» українців, а його легітимність після 20 травня сходить нанівець, Про це заявили у службі зовнішньої розвідки РФ", – зазначили в Центрі.

Правда у тому, що цей наратив служба зовнішньої розвідки РФ транслює напряму, а також через російську агентуру в Україні та на Заході. Росіяни розганяють фейк про про нібито "зовнішнє управління в Україні".
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:30

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:Підозрюю що і в цей раз десь так буде, навіть при рпв або закінченні війни на другий день всіх не розпустять по домівках
вы из тех кто верит в бесконечную помощь Запада? имхо если пу нацелен воевать вечно, конец войны наступит а) с его смертью б) с экономическим развалом рф аля 1998й в) с прекращением западной помощи (или существенным её уменьшением в разы).

Нажаль пункт 1 тобто смерть їхнього головного головнокомандуючого пуйла нічого не змінить , дивись вище я писав , У московитів така ідеологія вони в більшості підтримують війну проти України
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:32

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:38

  yama написав:Denik Друже нажаль це так не працює я спілкувався з лаптеногими Звісно дослівно цитату я не приведу , але приблизно це звучало так — «я краще буду жити в землянці і ходити в лаптях ніж дивитися як голубі лижуться»

це може сказати той, хто й так живе у землянці.

ані москва, ані пітер на землянки не погодяться :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:05

yama

воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все,


Таааак, це щось новеньке.
1. В якому законі написано про те що ви розказали?
2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали?
3. А як ділити на хліборобів? Це ви хлібороб, чи що? Покажіть який хліб ви виростили?
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:16

  Ukrainian написав:Російські спецслужби активно поширюють дезінформацію про те, що США нібито шукають заміну президенту України Володимиру Зеленському. Це – брехня, заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Центру.

"Брехня: Вашингтон активно шукає заміну Зеленському, адже він починає програвати боротьбу за «уми і серця» українців, а його легітимність після 20 травня сходить нанівець, Про це заявили у службі зовнішньої розвідки РФ", – зазначили в Центрі.

Правда у тому, що цей наратив служба зовнішньої розвідки РФ транслює напряму, а також через російську агентуру в Україні та на Заході. Росіяни розганяють фейк про про нібито "зовнішнє управління в Україні".

Ukrainian і ти і я давно на цьому форумі.
У часи Януковича ти тут писав, як 100% агент москви.
Вид тебе йшли самі ватні пости на цьому форумі.
Причому не ідейний ватник, а явно за гроші.
Після втечи ВФЯ різко став патріотом.
Память на такі речи в мене добра.
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