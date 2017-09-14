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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8022802380248025
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут вам і про мобілізація і про війну і обєктивно і прописні істини https://youtu.be/63zJoKkTKeY?si=eGZ1HxDY5kavQs8H
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:20

  Shaman написав:
  yama написав:Denik Друже нажаль це так не працює я спілкувався з лаптеногими Звісно дослівно цитату я не приведу , але приблизно це звучало так — «я краще буду жити в землянці і ходити в лаптях ніж дивитися як голубі лижуться»

це може сказати той, хто й так живе у землянці.

ані москва, ані пітер на землянки не погодяться :lol:

Це говорив житель москви з двома іномарками ( нісан кросовер з салону + тойота з салону теж кросовер) з квартирою в мск , на державній службі , але родом з райцентру. Не так давно докупив рендж ровера мотоцика та подумує про катер .
Востаннє редагувалось yama в Вів 07 тра, 2024 23:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:21

  Hotab написав:yama

воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все,


Таааак, це щось новеньке.
1. В якому законі написано про те що ви розказали?
2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали?
3. А як ділити на хліборобів? Це ви хлібороб, чи що? Покажіть який хліб ви виростили?

Ви вирвали з котексту в оригіналі було чітко про поділ , зто подає електронну декларацію - той має воювати хто ні той кріпак .
Ще раз кажу : воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все, кріпакам все рівно якому пану оброк чи подушне платити, вони будуть платити у любому випадку, Ніякий пан не зніме з них подушне чи оброк. Відповідно хто як не знать чи шляхта чи панство втратить найбільше? В кого заберуть все? Що можна забрати в раба кріпака крім кайданів? А от у панства є що втрачати.
А вмирати за свого пана феодала чи хозяина ну таке, з рабів зазвичай військо не дуже…
Тому в 1-у чергу мобілізувати треба тих хто подавав і має за законом подавати електронну декларацію от всі хто подав електронну декларацію мають бути в перших рядах мобілізації.

Частина 2-а Нагадую у нас приблизно 1,3 млн Військових з них 300 тис Постійно знаходяться в бойових підрозділах ще 1.000.000 знаходиться на 2-й в кращому випадку лінії якщо не в глибокому тилу і ніколи не був і не бачив що воно таке 1-я лінія = фронт = 0 Так тилові посади теж потрібні, Але ніхто не заважає провести ротацію 3 місяці в тилу 3 місяці на 0 3 місяці на другій лінії і знову по колу. Не забуваємо що немає незамінних людей і я впевнений що 99 відсотків хлопців з передової мужніх чоловіків справляться з перекладанням паперів Десь в глибокому тилу.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:24

yama

зто подає електронну декларацію - той має воювати хто ні той кріпак .


А яка тут логіка «подає декларацію - знать, а не подає - кріпак»??
Де і за ким він закріплений?
А оце де відповіді?

1. В якому законі написано про те що ви розказали?
2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали?

Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 тра, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:26

  Hotab написав:yama

зто подає електронну декларацію - той має воювати хто ні той кріпак .


А яка тут логіка «подає декларацію - знать, а не подає - кріпак»??
Де і за ким він закріплений?

За тим паном на якого працює . За основним місцем роботи.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:28

yama
Прикольний чи шо? В магазині у будівельників ви кріпак, а будівельник - пан?
Яма, який вік і ким ви працюєте? Звідки у вас така вузколобість?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:49

  Hotab написав:2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали?


1. В історичному аспекті хліборобів почали гнати на війну порівняно недавно.
Зазвичай хліборобів гнали в ясир, в стійло.... пізніше в колгосп.
2. Слуги народу це не шляхта навіть за назвою.
В 17му сторіччі сказали б, що слуга народу це обслуга бидла.
А шляхти як класу в сучасній Україні немає.
Люди з шляхетними манерами іноді зустрічаються, але це не суспільний клас.
UA
 
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