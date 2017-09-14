yama написав:Denik Друже нажаль це так не працює я спілкувався з лаптеногими Звісно дослівно цитату я не приведу , але приблизно це звучало так — «я краще буду жити в землянці і ходити в лаптях ніж дивитися як голубі лижуться»
це може сказати той, хто й так живе у землянці.
ані москва, ані пітер на землянки не погодяться
Це говорив житель москви з двома іномарками ( нісан кросовер з салону + тойота з салону теж кросовер) з квартирою в мск , на державній службі , але родом з райцентру. Не так давно докупив рендж ровера мотоцика та подумує про катер .
Востаннє редагувалось yama в Вів 07 тра, 2024 23:25, всього редагувалось 2 разів.
воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все,
Таааак, це щось новеньке. 1. В якому законі написано про те що ви розказали? 2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали? 3. А як ділити на хліборобів? Це ви хлібороб, чи що? Покажіть який хліб ви виростили?
Ви вирвали з котексту в оригіналі було чітко про поділ , зто подає електронну декларацію - той має воювати хто ні той кріпак .
Ще раз кажу : воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все, кріпакам все рівно якому пану оброк чи подушне платити, вони будуть платити у любому випадку, Ніякий пан не зніме з них подушне чи оброк. Відповідно хто як не знать чи шляхта чи панство втратить найбільше? В кого заберуть все? Що можна забрати в раба кріпака крім кайданів? А от у панства є що втрачати. А вмирати за свого пана феодала чи хозяина ну таке, з рабів зазвичай військо не дуже… Тому в 1-у чергу мобілізувати треба тих хто подавав і має за законом подавати електронну декларацію от всі хто подав електронну декларацію мають бути в перших рядах мобілізації.
Частина 2-а Нагадую у нас приблизно 1,3 млн Військових з них 300 тис Постійно знаходяться в бойових підрозділах ще 1.000.000 знаходиться на 2-й в кращому випадку лінії якщо не в глибокому тилу і ніколи не був і не бачив що воно таке 1-я лінія = фронт = 0 Так тилові посади теж потрібні, Але ніхто не заважає провести ротацію 3 місяці в тилу 3 місяці на 0 3 місяці на другій лінії і знову по колу. Не забуваємо що немає незамінних людей і я впевнений що 99 відсотків хлопців з передової мужніх чоловіків справляться з перекладанням паперів Десь в глибокому тилу.
Hotab написав:2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали?
1. В історичному аспекті хліборобів почали гнати на війну порівняно недавно. Зазвичай хліборобів гнали в ясир, в стійло.... пізніше в колгосп. 2. Слуги народу це не шляхта навіть за назвою. В 17му сторіччі сказали б, що слуга народу це обслуга бидла. А шляхти як класу в сучасній Україні немає. Люди з шляхетними манерами іноді зустрічаються, але це не суспільний клас.