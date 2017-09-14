Ще раз кажу : воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все, кріпакам все рівно якому пану оброк чи подушне платити, вони будуть платити у любому випадку, Ніякий пан не зніме з них подушне чи оброк. Відповідно хто як не знать чи шляхта чи панство втратить найбільше? В кого заберуть все? Що можна забрати в раба кріпака крім кайданів? А от у панства є що втрачати.

А вмирати за свого пана феодала чи хозяина ну таке, з рабів зазвичай військо не дуже…

Тому в 1-у чергу мобілізувати треба тих хто подавав і має за законом подавати електронну декларацію от всі хто подав електронну декларацію мають бути в перших рядах мобілізації.



Частина 2-а Нагадую у нас приблизно 1,3 млн Військових з них 300 тис Постійно знаходяться в бойових підрозділах ще 1.000.000 знаходиться на 2-й в кращому випадку лінії якщо не в глибокому тилу і ніколи не був і не бачив що воно таке 1-я лінія = фронт = 0 Так тилові посади теж потрібні, Але ніхто не заважає провести ротацію 3 місяці в тилу 3 місяці на 0 3 місяці на другій лінії і знову по колу. Не забуваємо що немає незамінних людей і я впевнений що 99 відсотків хлопців з передової мужніх чоловіків справляться з перекладанням паперів Десь в глибокому тилу.