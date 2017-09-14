той про кого держава знала тільки РНОКПП думаєте побіжить в тцк?
а ті хто працюють офіційно - їх і так обклали з усіх сторін.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 02:36
той про кого держава знала тільки РНОКПП думаєте побіжить в тцк?
а ті хто працюють офіційно - їх і так обклали з усіх сторін.
Додано: Сер 08 тра, 2024 02:42
Додано: Сер 08 тра, 2024 03:02
где-то встречал статистику, лень копаться, что СВО на РФ интересуются целых 8% лаптеногих.
В 2022 в момент крупных завоеваний было гораздо больше, многие увидели что армия не такая уж и вторая, узнали про резню в Буче, что на защиту родины как то не сильно тянет.
И вообще на эту тему они сцут выражать мнение. Самое главное никто не понимает целей СВО. Что им даёт завоевание бахмута, РФ становится сильнее от этого?
Интерес начал угасать после потери крейсера Москва. От коментов власть отморозилась как и от выплат утонувшим. Официально ни в каких операциях крейсер не участвовал, просто плавал где хотел, кормил рыбу экипажем.
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