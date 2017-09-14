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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8023802480258026
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 02:36

  fler написав:
  Hotab написав:По мірі спливання 60д терміну істерики будуть сильніші. Терпіння всім ...

Очікую на багато окуітєльних історій.

ПС. А завтра очікую на дуже гарні новини :wink:


той про кого держава знала тільки РНОКПП думаєте побіжить в тцк?
а ті хто працюють офіційно - їх і так обклали з усіх сторін.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 02:42

  pesikot написав:
  UA написав:Військових випустять з армії нескоро, лише після парламентських виборів.

А ви знаете багато прикладів з історії, коли під час війни була демобілізація ?

Можете назвати ?
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 03:02

  yama написав:
  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:Підозрюю що і в цей раз десь так буде, навіть при рпв або закінченні війни на другий день всіх не розпустять по домівках
вы из тех кто верит в бесконечную помощь Запада? имхо если пу нацелен воевать вечно, конец войны наступит а) с его смертью б) с экономическим развалом рф аля 1998й в) с прекращением западной помощи (или существенным её уменьшением в разы).

Нажаль пункт 1 тобто смерть їхнього головного головнокомандуючого пуйла нічого не змінить , дивись вище я писав , У московитів така ідеологія вони в більшості підтримують війну проти України
где-то встречал статистику, лень копаться, что СВО на РФ интересуются целых 8% лаптеногих.

В 2022 в момент крупных завоеваний было гораздо больше, многие увидели что армия не такая уж и вторая, узнали про резню в Буче, что на защиту родины как то не сильно тянет.

И вообще на эту тему они сцут выражать мнение. Самое главное никто не понимает целей СВО. Что им даёт завоевание бахмута, РФ становится сильнее от этого?

Интерес начал угасать после потери крейсера Москва. От коментов власть отморозилась как и от выплат утонувшим. Официально ни в каких операциях крейсер не участвовал, просто плавал где хотел, кормил рыбу экипажем.
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  #<1 ... 8023802480258026
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