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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 03:02
yama написав: vitaliiangel написав: Xenon написав:
Підозрюю що і в цей раз десь так буде, навіть при рпв або закінченні війни на другий день всіх не розпустять по домівках
вы из тех кто верит в бесконечную помощь Запада? имхо если пу нацелен воевать вечно, конец войны наступит а) с его смертью б) с экономическим развалом рф аля 1998й в) с прекращением западной помощи (или существенным её уменьшением в разы).
Нажаль пункт 1 тобто смерть їхнього головного головнокомандуючого пуйла нічого не змінить , дивись вище я писав , У московитів така ідеологія вони в більшості підтримують війну проти України
где-то встречал статистику, лень копаться, что СВО на РФ интересуются целых 8% лаптеногих.
В 2022 в момент крупных завоеваний было гораздо больше, многие увидели что армия не такая уж и вторая, узнали про резню в Буче, что на защиту родины как то не сильно тянет.
И вообще на эту тему они сцут выражать мнение. Самое главное никто не понимает целей СВО. Что им даёт завоевание бахмута, РФ становится сильнее от этого?
Интерес начал угасать после потери крейсера Москва. От коментов власть отморозилась как и от выплат утонувшим. Официально ни в каких операциях крейсер не участвовал, просто плавал где хотел, кормил рыбу экипажем.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 03:18
Bobua написав:
Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Про важливість. Тут просто - мобілізація або окупація. Фронт потребує поповнення, і то на позавчора.
треба виганяти в посилення до тцк поліцію, всяку охорону суддів, прочій тюремний спецназ, нацгвардію всіх хто має надане державою право приміняти насильство. Всіх ухилянтів хто вимахується арештовувати, Не вистачає тюрем для ухилянтів? Заганяти їх на стадіони , а вже потім фільтрувати. Не померзнуть вже літо і цим треба користуватись. Головне , пора братись за великі міста.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 06:42
Mimohod
Здається Олександр кілька днів тому влучно відмітив, що для громадянських війн (як і всяких майданів) треба активний кістяк, основа. Які б повели. А також активна маса серед решти. А ухилянт це хто? Перелякане створіння, яке завжди показує пальцем «а чого не він»?? Так він і на умовний майдан так буде виходити «хай спочатку отой».
Тому ніяких громадянських війн!
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Додано: Сер 08 тра, 2024 08:44
Banderlog написав:
Всіх ухилянтів хто вимахується арештовувати, Не вистачає тюрем для ухилянтів? Заганяти їх на стадіони , а вже потім фільтрувати. Не померзнуть вже літо і цим треба користуватись. Головне , пора братись за великі міста.
мила думка, але відірвана від реалій життя.
Можуть заганяти тільки у сховища, бо вся територія прострілюється.
не приживеться, бо знайдеться ждун, який наведе ракету з касетною БЧ.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 08:50
fler написав:
ПС. А завтра очікую на дуже гарні новини
Добрий ранок .
Всім Здоров,я і гарного дня .
Невже ви мали на увазі обстріл нашого міста ?
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Додано: Сер 08 тра, 2024 08:56
fler написав:
А завтра очікую на дуже гарні новини
Накаркала на 55 ракет та 21 шахед
▪️кацапи атакували два обʼєкти енергетичної інфраструктури у Львівській області. Є влучання у Червоноградському та Стрийському районах, постраждалих немає.
▪️У Броварах на Київщині внаслідок атаки поранені двоє людей. У місті зайнявся об'єкт цивільної інфраструктури.
▪️У Вінницькій області є влучання.
▪️У Запоріжжі русня поцілила по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих.
▪️У Полтавському районі влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
▪️На Івано-Франківщині внаслідок ракетних ударів виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Також кацапи атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Обладнання серйозно пошкоджене, енергетики ліквідовують наслідки атаки.
Ціллю нічної атаки стали об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 09:00
Banderlog написав:
Головне , пора братись за великі міста.
Це накакавши на закони країни, отримавши румунський аусвайс і виїхавши в Європу, почали такі цікаві думки лізти в світлу голову?
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Додано: Сер 08 тра, 2024 09:11
somilitark написав:
Це накакавши на закони країни, отримавши румунський аусвайс і виїхавши в Європу, почали такі цікаві думки лізти в світлу голову?
то така особиста думка відірвана від реалій життя.
з 18-го і так всі будуть в "електронному стадіоні" - хто в стадіоні "@" , а хтось в стадіоні "+380".
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