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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8025802680278028>
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 09:34

  Letusrock написав:
  Goodman написав:то така особиста думка відірвана від реалій життя.
з 18-го і так всі будуть в "електронному стадіоні" - хто в стадіоні "@" , а хтось в стадіоні "+380".


сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)


Знайомі можуть казати одне , а робити інше .
Ті хто понакупляв собі інвалідність , не можуть же вам в очи промовити ,що дуже переймаються .
Ближче до "омріяних дат " ви почуєте ще безліч випадків про неправильне толковання констітуції .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 09:35

  Banderlog написав:
  Bobua написав: Політики не хочуть бруднити рейтинги об тему мобілізації, тому не подбали ні про доступ до реєстрів, ні про повноваження працівників ТЦК, ні про взаємодію з поліцією, яка ці повноваження якраз має, але морозиться. Звідси і всі ці відоси про бусіки, коней і перевищення повноважень.
Про важливість. Тут просто - мобілізація або окупація. Фронт потребує поповнення, і то на позавчора.
треба виганяти в посилення до тцк поліцію, всяку охорону суддів, прочій тюремний спецназ, нацгвардію всіх хто має надане державою право приміняти насильство. Всіх ухилянтів хто вимахується арештовувати, Не вистачає тюрем для ухилянтів? Заганяти їх на стадіони , а вже потім фільтрувати. Не померзнуть вже літо і цим треба користуватись. Головне , пора братись за великі міста.

Дай вгадаю, Гітлер і Путін - твої кумири?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ті хто понакупляв собі інвалідність , не можуть же вам в очи промовити ,що дуже переймаються .

а чого їм перейматися, все можна звести до "обичного листування" , гра в пінг-понг :

Початок :

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не розгляду заяви позивача про надання йому відстрочки від призову під час мобілізації на підставі абз. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», як військовозобов`язаному, який зайнятий постійним доглядом за хворим батьком;

Думки суду:

З урахуванням зазначеного, військовозобов`язані повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Однак, обов`язок «особисто повідомити» та «особисто прибути» не є тотожнім у спірних правовідносинах.

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, крім функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення, крім іншого: оформляють для військовозобов`язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік.

З урахуванням зазначеного, ІНФОРМАЦІЯ_3 , як суб`єкт владних повноважень, після отримання засобами поштового зв`язку від ОСОБА_1 заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації від 25.01.2024 та документів на підтвердження цього права - повен був вчинити відповідні дії щодо оформлення відповідного рішення за наслідком розгляду цієї заяви, однак відповідач обмежився направленням позивачу виключно листа.

Таким чином, у спірних правовідносинах суб`єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його компетенції.

У свою чергу, відсутність належним чином оформленого рішення з питань надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивованої відмови, свідчить про протиправну бездіяльність суб`єкта владних повноважень, а тому позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

джерело таких знань: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118731802
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Дай вгадаю, Гітлер і Путін - твої кумири?

а сталіна де загубили?
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 09:56

  Goodman написав:
  холява написав:Ті хто понакупляв собі інвалідність , не можуть же вам в очи промовити ,що дуже переймаються .

а чого їм перейматися, все можна звести до "обичного листування" , гра в пінг-понг :

Початок :

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не розгляду заяви позивача про надання йому відстрочки від призову під час мобілізації на підставі абз. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», як військовозобов`язаному, який зайнятий постійним доглядом за хворим батьком;

Думки суду:

З урахуванням зазначеного, військовозобов`язані повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Однак, обов`язок «особисто повідомити» та «особисто прибути» не є тотожнім у спірних правовідносинах.

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, крім функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення, крім іншого: оформляють для військовозобов`язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік.

З урахуванням зазначеного, ІНФОРМАЦІЯ_3 , як суб`єкт владних повноважень, після отримання засобами поштового зв`язку від ОСОБА_1 заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації від 25.01.2024 та документів на підтвердження цього права - повен був вчинити відповідні дії щодо оформлення відповідного рішення за наслідком розгляду цієї заяви, однак відповідач обмежився направленням позивачу виключно листа.

Таким чином, у спірних правовідносинах суб`єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його компетенції.

У свою чергу, відсутність належним чином оформленого рішення з питань надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивованої відмови, свідчить про протиправну бездіяльність суб`єкта владних повноважень, а тому позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

джерело таких знань: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118731802


Я ще раз наголошую , поки ОЧНО не прибуде , буде тяжке спілкування з ТЦК .
Юридичні колізії будуть мати місто , але не допоможуть .
Не тому що я так забажав , а тому що буваю в ТЦК і бачу як це відбувається .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Не тому що я так забажав , а тому що буваю в ТЦК і бачу як це відбувається .

бУде два періоди
- до 18-05-2024
- після 18-05-2024
в другий період ТЦК значно попустить
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)

Аналогічно: хто має відстрочку - на старті готові до оновлення, хто немає - глибше йде в підпілля: переписали майно, звільнились з офіційних робіт, закрили рахунки в банках...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 тра, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Юридичні колізії будуть мати місто , але не допоможуть .


ТЦК не має таких повноважень, як самостійно вирішувати надавати, чи не надавати відстрочку.
ТЦК має прийняти документи , розглянути їх та перевірити підстави , після чого оформити вістрочку.
треба виконати дійство , а не постійно гукати прибути очно в ТЦК.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:10

  Goodman написав:
  холява написав:Не тому що я так забажав , а тому що буваю в ТЦК і бачу як це відбувається .

бУде два періоди
- до 18-05-2024
- після 18-05-2024
в другий період ТЦК значно попустить


Добре .
Нехай буде як ви мрієте і гадаєте .
Невдовзі .
Особливо для інвалідів . Як би не було але прийдуть на ВЛК .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:22

  Banderlog написав:треба виганяти в посилення до тцк поліцію, всяку охорону суддів, прочій тюремний спецназ, нацгвардію всіх хто має надане державою право приміняти насильство. Всіх ухилянтів хто вимахується арештовувати, Не вистачає тюрем для ухилянтів? Заганяти їх на стадіони , а вже потім фільтрувати. Не померзнуть вже літо і цим треба користуватись. Головне , пора братись за великі міста.

Ідея гарна, але нам тиловим щурам незрозуміло сформульовано.
Треба так.
Вищій сорт дає команду першому сорту помістити другій сорт в концтабори, де провести відбір відносно здорових для подальшої мобілізації.
Вищий сорт буде давитися шампанським Дом Периньон на Лазурному узбережжі обговорюючи післявоєнну приватизацію залишків держмайна.
А нафіга вищому сорту це треба? Нариватися на революційні ризики з втратою всього, що неможна вивезти з України.
Другій сорт за прикладом Мосійчук намагається переправляти синів за кордон.
Так і кажуть - Не слухай що каже в телевізорі Мосійчук, роби як Мосійчук
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