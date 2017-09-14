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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8025802680278028
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Не слухай що каже в телевізорі Мосійчук, роби як Мосійчук


ця фраза - претендент на цитату місяця, не менше))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:42

  Letusrock написав:сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)

При примусовій вакцинації, теж казали що ніяка сила не вимусить їх колотися. Через 3 дні після введення ковід сертифікатів ті сами люди дралися за місце в черзі на "чипізацію".
Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.
UA
 
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  #<1 ... 8025802680278028
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