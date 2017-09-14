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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 10:38
UA написав:
Не слухай що каже в телевізорі Мосійчук, роби як Мосійчук
ця фраза - претендент на цитату місяця, не менше))
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Letusrock
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Додано: Сер 08 тра, 2024 10:42
Letusrock написав:
сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)
При примусовій вакцинації, теж казали що ніяка сила не вимусить їх колотися. Через 3 дні після введення ковід сертифікатів ті сами люди дралися за місце в черзі на "чипізацію".
Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.
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UA
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Додано: Сер 08 тра, 2024 10:49
UA написав:
теж казали що ніяка сила не вимусить їх колотися. Через 3 дні після введення ковід сертифікатів ті сами люди дралися за місце в черзі на "чипізацію".
трошки некоректно порівнювати укол вакциною та війну. І в той же час знаю що багато антивакцинаторів за скромні 500 грн отримували від сімейного липову вакцинацію. тобто при сильному бажані ухилитись від вакцинації було досить легко
UA написав:
Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.
це ті що будуть зістрибувати з потягів, або при першому обстілі відходити 10 км західніше на більш вигідні рубежі.
Користуючись нагодою, раджу всім почитати шедеврального "Бравого солдата Швейка".
Геніальна антивоєнна книга на всі часи. Паралелі сильно напрошуються:
у книзі австрійські офіцери - це наші ТЦК
чеські цивільні - наші ухилянти
маразматичне керівництво Австро-Угорщини - наш ОП
навіть ВЛК там копія нашого
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Letusrock
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Додано: Сер 08 тра, 2024 10:59
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)
Аналогічно: хто має відстрочку - на старті готові до оновлення, хто немає - глибше йде в підпілля: переписали майно, звільнились з офіційних робіт
, закрили рахунки в банках...
не фантазуйте. так, є варіанти з роботою, але більшість нікуди не піде - бо треба щось їсти, запаси є в дуже небагатьох...
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Shaman
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Додано: Сер 08 тра, 2024 11:02
Goodman написав:
бУде два періоди
- до 18-05-2024
- після 18-05-2024
в другий період ТЦК значно попустить
ТЦК попустить коли план зменшать / відмінять.
Зараз ставлять план по кількості.
Згодом прийде вказівка про підвищення якості мобілізаційного ресурсу.
Є ідея всіх хто косить на ВЛК віддавати докору Йозефу Холяві - Менгеле для наукових медичних дослідів.
Це повинно підвищити швидкість опрацювання мобілізаційного матеріалу.
- Запитали - здоров?
- Відповідь (з останніх сил тримаючись за стіну) - дуже здоров, хочу як найшвидше померти за віллу Р. Ахметова.
- Наступний.
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UA
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Додано: Сер 08 тра, 2024 11:04
Letusrock написав: Goodman написав:
то така особиста думка відірвана від реалій життя.
з 18-го і так всі будуть в "електронному стадіоні" - хто в стадіоні "@" , а хтось в стадіоні "+380".
сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав
"так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)
але ніхто й не каже - не піду у ТЦК у будь-якому разі. всі вичікують та дивляться один на одного.
бо свій штраф ТЦК зніме не зараз, так потім.
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Shaman
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Додано: Сер 08 тра, 2024 11:05
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)
Аналогічно: хто має відстрочку - на старті готові до оновлення, хто немає - глибше йде в підпілля: переписали майно, звільнились з офіційних робіт
, закрили рахунки в банках...
не фантазуйте. так, є варіанти з роботою, але більшість нікуди не піде - бо треба щось їсти, запаси є в дуже небагатьох...
Шаман, уволились с работы и там же работают, но теперь неофициально. Штраф физику меньше, чем штраф предприятию.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 11:08
yama написав: Shaman написав: yama написав:Denik
Друже нажаль це так не працює я спілкувався з лаптеногими Звісно дослівно цитату я не приведу , але приблизно це звучало так — «я краще буду жити в землянці і ходити в лаптях ніж дивитися як голубі лижуться»
це може сказати той, хто й так живе у землянці.
ані москва, ані пітер на землянки не погодяться
Це говорив житель москви з двома іномарками ( нісан кросовер з салону + тойота з салону теж кросовер) з квартирою в мск , на державній службі , але родом з райцентру. Не так давно докупив рендж ровера мотоцика та подумує про катер .
Їм не погрожує дивитися як голубі лижуться.
Їм погрожує привітання наших військових, яке вибісить ще більше - Зітхай!
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Додано: Сер 08 тра, 2024 11:13
Shaman написав: Letusrock написав: Goodman написав:
то така особиста думка відірвана від реалій життя.
з 18-го і так всі будуть в "електронному стадіоні" - хто в стадіоні "@" , а хтось в стадіоні "+380".
сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав
"так, піду оновити дані після 18 числа"
На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)
але ніхто й не каже - не піду у ТЦК у будь-якому разі. всі вичікують та дивляться один на одного.
бо свій штраф ТЦК зніме не зараз, так потім.
куди вже поспішати ? Допомога від партнерів йде так само повільно. Не торопись і будеш перший.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 11:17
UA написав: Goodman написав:
бУде два періоди
- до 18-05-2024
- після 18-05-2024
в другий період ТЦК значно попустить
ТЦК попустить коли план зменшать / відмінять.
Зараз ставлять план по кількості.
Згодом прийде вказівка про підвищення якості мобілізаційного ресурсу.
Є ідея всіх хто косить на ВЛК віддавати докору Йозефу Холяві - Менгеле для наукових медичних дослідів.
Це повинно підвищити швидкість опрацювання мобілізаційного матеріалу.
- Запитали - здоров?
- Відповідь (з останніх сил тримаючись за стіну) - дуже здоров, хочу як найшвидше померти за віллу Р. Ахметова.
- Наступний.
Шизофренія легко можна на собі показати , рубців від операцій не буде
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