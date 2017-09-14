Goodman написав:то така особиста думка відірвана від реалій життя. з 18-го і так всі будуть в "електронному стадіоні" - хто в стадіоні "@" , а хтось в стадіоні "+380".
сумнівно, маю багато знайомих з різних верств населення, так от з тих кого потенційно можуть мобілізувати, жоден ще не сказав "так, піду оновити дані після 18 числа" На мою думку цей закон просто дасть додаткові важелі щоб продовжити так само силою пакувати людей (підключиться й поліція)
А ви ж їм сказали, щось на кшталт «ти порушуєш закон! А я завжди проти порушень закону! Я он дуже засуджую бусифікацію, як незаконну!» Чи невже ви не сказали? Невже «это другое»?
А коли їх будуть пакувати, ви будете їм казати «а я ж попереджав!» А нам будете казати «я засуджую що їх пакують в бусики!»
UA написав:ТЦК попустить коли план зменшать / відмінять. Зараз ставлять план по кількості
Я вас трохи розчарую. Їх "попустить" НЕ скоро! Одна річ, коли треба лише трошки "добрати"/докомплектувати і зовсім інша річ, коли... Навіть не хочу писати(ризикувати?), скільки на Марсі в одній бригаді, де воює на моменті термінатор "Т-1000")) бракує марсіан...
UA написав:ТЦК попустить коли план зменшать / відмінять. Зараз ставлять план по кількості
Я вас трохи розчарую. Їх "попустить" НЕ скоро! Одна річ, коли треба лише трошки "добрати"/докомплектувати і зовсім інша річ, коли... Навіть не хочу писати(ризикувати?), скільки на Марсі в одній бригаді, де воює на моменті термінатор "Т-1000")) бракує марсіан...
stm написав:Шаман, уволились с работы и там же работают, но теперь неофициально. Штраф физику меньше, чем штраф предприятию.
Цікаві цифри економічної статистики. Здається вийде що, армію моб. ресурсом не поповнили, а залишки економіки вдало утилізували. Пакистанські трактористи це круто
Если будет надо прям очень будут и пакистанские трактористы. Фирмы выводя из под удара сотрудника не рождённого для войны реально выводят себя из под удара раздачи повестки директором и штрафов. Умные фирмы не уменьшают при этом отчислений ПДФО, ЕСВ и ВЗ. Через квартал уже будет видно каких больше.
Є вже ф 16. Дуже м'яко, тихенько і низько полетів, радянські лушпайки якщо пролетять поруч, то всратися можна, сусіди казали, що крила голубі, а морда блакитна, бо сам я його тільки чув. Так що орків чекають "добрі" новини. Зі святом усіх, дочекались справжню авіацію!
Banderlog написав: Головне , пора братись за великі міста.
Це накакавши на закони країни, отримавши румунський аусвайс і виїхавши в Європу, почали такі цікаві думки лізти в світлу голову?
румунський аусвайс в мене давно. Ще поки не виїхав. Поки воюю. Од бригади зосталась за рік половина. Но в случаї грандіозного шухєру , даж в лічном плані, обязатєльно виїду. Ще пару таких з нашої області знаю. можете вважати що румунські війська вже воюють)))) Ви проголосували за петицію запросити війська європи в Україну ? https://petition.president.gov.ua/petition/225680