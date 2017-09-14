|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:12
vitaliiangel написав:
а тем временем пакистанский тракторист
...або занзібарський))
А як я тут рік-півтора тому писав, що "якщо не хочете самі йти на фронт, то залучайте/купляйте трактористів з бідних країн..." - то казали "таке не можливо!"
А як тепер не на фрон, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))
Як так?©))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6311
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:17
Успіх написав:
А як тепер не на фрон, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))
все твои пророчества сбываются. ты 1й напророчил зеле президентство. устройся куда то вангой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 08 тра, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23180
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2396 раз.
- Подякували: 3343 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:17
Успіх написав: vitaliiangel написав:
а тем временем пакистанский тракторист
...або занзібарський))
А як я тут рік-півтора тому писав, що "якщо не хочете самі йти на фронт, то залучайте/купляйте трактористів з бідних країн..." - то казали "таке не можливо!"
А як тепер не на фрон, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))
Як так?©))
Спокойно, официально взять на работу не гражданина ещё то приключение для не слабонервных. Трактористы Зимбабве будут работать неофициально )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4892
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|29927
|
|
|1493
|191617
|
|
|6076
|628058
|
|