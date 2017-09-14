|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:12
vitaliiangel написав:
а тем временем пакистанский тракторист
...або занзібарський))
А як я тут рік-півтора тому писав, що "якщо не хочете самі йти на фронт, то залучайте/купляйте трактористів з бідних країн..." - то казали "таке не можливо!"
А як тепер не на фронт, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))
Як так?©))
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 08 тра, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6311
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:17
Успіх написав:
А як тепер не на фрон, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))
все твои пророчества сбываются. ты 1й напророчил зеле президентство. устройся куда то вангой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 08 тра, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23180
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2396 раз.
- Подякували: 3343 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:17
Успіх написав: vitaliiangel написав:
а тем временем пакистанский тракторист
...або занзібарський))
А як я тут рік-півтора тому писав, що "якщо не хочете самі йти на фронт, то залучайте/купляйте трактористів з бідних країн..." - то казали "таке не можливо!"
А як тепер не на фрон, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))
Як так?©))
Спокойно, официально взять на работу не гражданина ещё то приключение для не слабонервных. Трактористы Зимбабве будут работать неофициально )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4893
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2024 13:14
Letusrock написав: UA написав:
Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.
це ті що будуть зістрибувати з потягів, або при першому обстілі відходити 10 км західніше на більш вигідні рубежі.
Користуючись нагодою, раджу всім почитати шедеврального "Бравого солдата Швейка".
швейк нічо, пригодиться. Тіки непонятно чому антивоєнна?) Стрибати з поїзда на ходу?) Може ще й щучкою в вікно? )))
Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...)
Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2024 13:20
Banderlog написав:
Стрибати з поїзда на ходу?) Може ще й щучкою в вікно? )))
нескажу точно як саме стрибали, але декілька чоловік у пориві страсті у приміщенні ТЦК підписали згоду на мобілізацію, але потім загубились з поїзда на півдорозі на полігон
Banderlog написав:
швейк нічо, пригодиться. Тіки непонятно чому антивоєнна?)
Нині «Пригоди бравого вояка Швейка» визнано одним із найкращих антивоєнних творів, а в героя багато спільного із самим автором. Гашек теж намагався уникнути мобілізації, скаржачись на ревматизм і навіть на «розм’якшення мозку», за що його засудили на три роки ув’язнення як симулянта. Однак виконання вироку відстрочили до закінчення війни, на яку неблагонадійного солдата повезли під конвоєм.
А продовжуючи тему паралелей, є в творі такий цікавий персонаж це "вольноопределяющийся Марек" - схожий на Banderlog та в деяких поглядах на Bobua))
Сапер Водичка це вилитий pesikot, поручик Лукаш = Хотаб.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1327
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2024 13:44
Banderlog написав:
Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...)
Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...
18 банок лучше - это 3 упаковки. Удобно, упаковки не бегают по всему рюкзаку, вес ровно распределен 2 снизу, одна сверху перпендикулярно. Вес упаковки 3кг. Общий 9, даже девочка справится ))) с поезда правда не прыгала )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4893
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|29927
|
|
|1493
|191618
|
|
|6076
|628060
|
|