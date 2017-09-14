UA написав:Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.
це ті що будуть зістрибувати з потягів, або при першому обстілі відходити 10 км західніше на більш вигідні рубежі.
Користуючись нагодою, раджу всім почитати шедеврального "Бравого солдата Швейка".
швейк нічо, пригодиться. Тіки непонятно чому антивоєнна?) Стрибати з поїзда на ходу?) Може ще й щучкою в вікно? ))) Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...) Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...
Banderlog написав:Стрибати з поїзда на ходу?) Може ще й щучкою в вікно? )))
нескажу точно як саме стрибали, але декілька чоловік у пориві страсті у приміщенні ТЦК підписали згоду на мобілізацію, але потім загубились з поїзда на півдорозі на полігон
Banderlog написав:швейк нічо, пригодиться. Тіки непонятно чому антивоєнна?)
Нині «Пригоди бравого вояка Швейка» визнано одним із найкращих антивоєнних творів, а в героя багато спільного із самим автором. Гашек теж намагався уникнути мобілізації, скаржачись на ревматизм і навіть на «розм’якшення мозку», за що його засудили на три роки ув’язнення як симулянта. Однак виконання вироку відстрочили до закінчення війни, на яку неблагонадійного солдата повезли під конвоєм.
А продовжуючи тему паралелей, є в творі такий цікавий персонаж це "вольноопределяющийся Марек" - схожий на Banderlog та в деяких поглядах на Bobua)) Сапер Водичка це вилитий pesikot, поручик Лукаш = Хотаб.
Banderlog написав:Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...) Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...
18 банок лучше - это 3 упаковки. Удобно, упаковки не бегают по всему рюкзаку, вес ровно распределен 2 снизу, одна сверху перпендикулярно. Вес упаковки 3кг. Общий 9, даже девочка справится ))) с поезда правда не прыгала )))
Banderlog написав:Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...) Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...
18 банок лучше - это 3 упаковки. Удобно, упаковки не бегают по всему рюкзаку, вес ровно распределен 2 снизу, одна сверху перпендикулярно. Вес упаковки 3кг. Общий 9, даже девочка справится ))) с поезда правда не прыгала )))
в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км... навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість. мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході. рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.
в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км... навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість. мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході. рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.
Здоров,я вашому МАЛОМУ і УДАЧІ . Я це питання вирішував просто ..... мінус плита сзаду , мінус разгрузка , каска не прив,язана до сраніуму (голови ) .... алюміневі " бабочки "(носії) з тітановими защіпами , і саме головне ,реанімаційна сумка з самим необхідним ......
Banderlog написав:Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...) Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...
18 банок лучше - это 3 упаковки. Удобно, упаковки не бегают по всему рюкзаку, вес ровно распределен 2 снизу, одна сверху перпендикулярно. Вес упаковки 3кг. Общий 9, даже девочка справится ))) с поезда правда не прыгала )))
ноно ) упаковки... може Ви іще донести все хочете? ))) Вам попередження , ще одна спроба розподіляти вагу і ми з лерустоком вас в одну книжку не візьмем, даж нєсмотря на то шо дєвочка. Єдине що вас спасло, цього разу, це те , що ви розумна дєвочка- 18 банок таки краще 15))) p/s Для лерустока, гашек це марек а не швейк! Возраженія принімаються тіки лічно. Ідіть сюди , подіскутіруєм про літературу ))) ваша 128 гірськокопитна рядом. в мене вже є план, тут за пару десятків кілометрів є зоряна фортеця... геолокацію я скину , коли будете на місці, підем в сзч туди. шо брати з собою я вже написав, тіки ковбасу перчену беріть з червоним перцем , ще можно сиру якогось доброго взяти, stm, і 2 мотка синьої ізолєнти...
Как я понимаю из последних событий, на фронте в районе Часового Яру есть определенные успехи у украинских военных. Иначе трудно понять решение Константиновского управления коммунального хозяйства о проведении тендера на более чем 47 млн. гривен на
02 травня 2024
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт автодороги вул. Олекси Тихого в м. Костянтинівка Донецької області. Коригування)
Кабінет Міністрів виділив Фонду держмайна 168 млн гривень на утримання аміакопроводу Тольятті-Одеса в належному стані. ... «Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід в належному стані, що важливо для забезпечення безпеки населення, яке мешкає поруч. Окрім того, частина коштів буде спрямована на зарплату працівників держпідприємства, яке не працює сьогодні за основним напрямком діяльності з об’єктивних обставин. Це дуже необхідно — людям у нинішні складні часи відчувати підтримку держави. Рішення також дозволить в тому числі зберегти кваліфіковані професійні кадри, що працюють на підприємстві», - зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.
в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км... навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість. мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході. рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.
Здоров,я вашому МАЛОМУ і УДАЧІ . Я це питання вирішував просто ..... мінус плита сзаду , мінус разгрузка , каска не прив,язана до сраніуму (голови ) .... алюміневі " бабочки "(носії) з тітановими защіпами , і саме головне ,реанімаційна сумка з самим необхідним ......