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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80288029803080318032>
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 12:17

  Успіх написав:А як тепер не на фрон, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))
все твои пророчества сбываются. ты 1й напророчил зеле президентство. устройся куда то вангой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 08 тра, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 12:17

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:а тем временем пакистанский тракторист
...або занзібарський))

А як я тут рік-півтора тому писав, що "якщо не хочете самі йти на фронт, то залучайте/купляйте трактористів з бідних країн..." - то казали "таке не можливо!"

А як тепер не на фрон, а в тил/в економіку трактористів Зімбабве залучати - так вже ідеї проскакують?))

Як так?©))

Спокойно, официально взять на работу не гражданина ещё то приключение для не слабонервных. Трактористы Зимбабве будут работать неофициально )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 13:14

  Letusrock написав:

  UA написав:Зараз до ТЦК йдуть ті хто боїться. Тобто найкращі воїни.

це ті що будуть зістрибувати з потягів, або при першому обстілі відходити 10 км західніше на більш вигідні рубежі.

Користуючись нагодою, раджу всім почитати шедеврального "Бравого солдата Швейка".
швейк нічо, пригодиться. Тіки непонятно чому антивоєнна?) Стрибати з поїзда на ходу?) Може ще й щучкою в вікно? )))
Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...)
Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Стрибати з поїзда на ходу?) Може ще й щучкою в вікно? )))

нескажу точно як саме стрибали, але декілька чоловік у пориві страсті у приміщенні ТЦК підписали згоду на мобілізацію, але потім загубились з поїзда на півдорозі на полігон

  Banderlog написав:швейк нічо, пригодиться. Тіки непонятно чому антивоєнна?)

Нині «Пригоди бравого вояка Швейка» визнано одним із найкращих антивоєнних творів, а в героя багато спільного із самим автором. Гашек теж намагався уникнути мобілізації, скаржачись на ревматизм і навіть на «розм’якшення мозку», за що його засудили на три роки ув’язнення як симулянта. Однак виконання вироку відстрочили до закінчення війни, на яку неблагонадійного солдата повезли під конвоєм.

А продовжуючи тему паралелей, є в творі такий цікавий персонаж це "вольноопределяющийся Марек" - схожий на Banderlog та в деяких поглядах на Bobua))
Сапер Водичка це вилитий pesikot, поручик Лукаш = Хотаб.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 13:44

  Banderlog написав:Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...)
Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...

18 банок лучше - это 3 упаковки. Удобно, упаковки не бегают по всему рюкзаку, вес ровно распределен 2 снизу, одна сверху перпендикулярно. Вес упаковки 3кг. Общий 9, даже девочка справится ))) с поезда правда не прыгала )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:03

  stm написав:
  Banderlog написав:Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...)
Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...

18 банок лучше - это 3 упаковки. Удобно, упаковки не бегают по всему рюкзаку, вес ровно распределен 2 снизу, одна сверху перпендикулярно. Вес упаковки 3кг. Общий 9, даже девочка справится ))) с поезда правда не прыгала )))



в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км...
навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість.
мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:16

  Slon_Nosov написав:

в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км...
навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість.
мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.


Здоров,я вашому МАЛОМУ і УДАЧІ .
Я це питання вирішував просто ..... мінус плита сзаду , мінус разгрузка , каска не прив,язана до сраніуму (голови ) .... алюміневі " бабочки "(носії) з тітановими защіпами , і саме головне ,реанімаційна сумка з самим необхідним ......
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:19

  stm написав:
  Banderlog написав:Раджу потренуватись для початку, поки ніхто не заважає...)
Холяра з ним, з поїзда поки не будем, давайте для початку відпрацюєм відхід на 10км))). Ідем в магазин ,купляєм 15 банок чеського пива, палку ковбаси ,батон і вперед на маршбросок швейка ...

18 банок лучше - это 3 упаковки. Удобно, упаковки не бегают по всему рюкзаку, вес ровно распределен 2 снизу, одна сверху перпендикулярно. Вес упаковки 3кг. Общий 9, даже девочка справится ))) с поезда правда не прыгала )))
ноно ) упаковки... може Ви іще донести все хочете? )))
Вам попередження , ще одна спроба розподіляти вагу і ми з лерустоком вас в одну книжку не візьмем, даж нєсмотря на то шо дєвочка. Єдине що вас спасло, цього разу, це те , що ви розумна дєвочка- 18 банок таки краще 15)))
p/s
Для лерустока, гашек це марек а не швейк! Возраженія принімаються тіки лічно. Ідіть сюди , подіскутіруєм про літературу ))) ваша 128 гірськокопитна рядом. в мене вже є план, тут за пару десятків кілометрів є зоряна фортеця... геолокацію я скину , коли будете на місці, підем в сзч туди. шо брати з собою я вже написав,
тіки ковбасу перчену беріть з червоним перцем , ще можно сиру якогось доброго взяти, stm, і 2 мотка синьої ізолєнти...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:34

Как я понимаю из последних событий, на фронте в районе Часового Яру есть определенные успехи у украинских военных. Иначе трудно понять решение Константиновского управления коммунального хозяйства о проведении тендера на более чем 47 млн. гривен на
02 травня 2024

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт автодороги вул. Олекси Тихого в м. Костянтинівка Донецької області. Коригування)

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-02-008695-a
Константиновка находится в 12 км от линии фронта.


Аналогично, в бюджете Украины денег немеренно:
07.05.2024

Кабінет Міністрів виділив Фонду держмайна 168 млн гривень на утримання аміакопроводу Тольятті-Одеса в належному стані.
...
«Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід в належному стані, що важливо для забезпечення безпеки населення, яке мешкає поруч. Окрім того, частина коштів буде спрямована на зарплату працівників держпідприємства, яке не працює сьогодні за основним напрямком діяльності з об’єктивних обставин. Це дуже необхідно — людям у нинішні складні часи відчувати підтримку держави. Рішення також дозволить в тому числі зберегти кваліфіковані професійні кадри, що працюють на підприємстві», - зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... akoprovodu

Справочно:
Аміакопровід Тольятті-Одеса не працює з 24 лютого 2022 року, коли російська компанія "Тольяттіазот" зупинила транзит аміаку через цю трубу.

https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/7/713374/
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 08 тра, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:34

  холява написав:
  Slon_Nosov написав:

в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км...
навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість.
мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.


Здоров,я вашому МАЛОМУ і УДАЧІ .
Я це питання вирішував просто ..... мінус плита сзаду , мінус разгрузка , каска не прив,язана до сраніуму (голови ) .... алюміневі " бабочки "(носії) з тітановими защіпами , і саме головне ,реанімаційна сумка з самим необхідним ......


Дуже дякую...

Зараз є плити поліетиленові, дуже легкі.

https://zahist-torg.com.ua/broneplity/broneplity-polietilenovye-cooneen-protection-4-klass
Slon_Nosov
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