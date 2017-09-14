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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8029803080318032>
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз для " патріотів " ....
Викрутитись не вийде: стало відомо, як ТЦК перевірятимуть дані чоловіків – деталі
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... kiv-detali
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:45

Для тех, кто боится выходить из дома, чтобы не попасть в бусик (всего лишь за 13 900 грн, доставка Укрпочтой бесплатно!):

Зображення

Минус в том, что на Укрпочту придется идти без маски :x
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:57

  Slon_Nosov написав:в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км...
навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість.
мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.

60 кг амуніції нести одному 10 км? Ви нічого не плутаете?
Чемпіони стронгмени?
Років 30 тому, я жав лежачі в рекорді 160 кг, присідав 180 кг, станова стабільно за 200 кг, але такі марш броски і близько не здужав.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:58

  Hotab написав:yama

воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все,


Таааак, це щось новеньке.
1. В якому законі написано про те що ви розказали?
2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали?
3. А як ділити на хліборобів? Це ви хлібороб, чи що? Покажіть який хліб ви виростили?


Там продовження найцікавіше:
Оброк чи подушне платять та й все, кріпакам все рівно якому пану оброк чи подушне платити, вони будуть платити у любому випадку, Ніякий пан не зніме з них подушне чи оброк

от дуже реалістичне відчуття “таварісча майора фесебе”...

І така наївна брехня... :)
Понад три сотні років історії вже довели, що різниця є і дуже суттєва.
Бо москвинам хоч скільки плати -- все одно закатують і вб`ють. Чи Голодомором, чи зомбібурятом...

А от украм, що були в Зах.окупації, чи виїхали на Зах. -- хоч давали право на пристойне життя. Щоправда, збереження мови і культури малоймовірне (ще недавно писали, що у всіляких угорщинах-словаччинах-римуніях -- нуль укр.шкіл, хоч діаспора й велика...)
Але жити, працювати, заробляти, м`яко асимілюватись -- таки ж дають.


Ще от подумалось про вибори.
Точніше про причину, чому їх не провели.
Припускаю, тоді виникло би питання -- а чому не проводять Референдум?
Мільйони ждунів вже давно хочуть окупацію і гострих відчуттів від москалів.
Ще мільйони -- елойського раю на Заході.
Але Захід чомусь не педалював тему виборів... Вони， мабуть， чітко бачать нашу критичну елоїзацію, відчувають опитуванням свою, і судомно шукають методи протидії... І думка про пару десятків млн елоїв-імігрантів радості їм не додає... 😒
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:01

  Letusrock написав:
  Hotab написав:А ви ж їм сказали, щось на кшталт «ти порушуєш закон! А я завжди проти порушень закону! Я он дуже засуджую бусифікацію, як незаконну!»
Чи невже ви не сказали? Невже «это другое»?

Ха-ха. Звісно я їм нагадав про адміністративну відповідальність, і що рано чи пізно вони понесуть покарання, але сподіваюсь це буде зроблено згідно законодавства

  Hotab написав:А коли їх будуть пакувати, ви будете їм казати «а я ж попереджав!»

ні я буду казати що це чергове грубе порушення 146 статті ККУ

цікаво, що скажеш умовному буряту, коли він тебе буде в позицію ставити - про адміністративне покарання чи про Конституцію? :D чи попросиш з вазеліном? :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 08 тра, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:01

Ми ж підписували доки по нерозголошення інфи... Чи пох?))

  Успіх написав:Навіть не хочу писати(ризикувати?), скільки на Марсі в одній бригаді, де воює на моменті термінатор "Т-1000")) бракує марсіан...
  Banderlog написав:Поки воюю. Од бригади зосталась за рік половина. Но в случаї грандіозного шухєру , даж в лічном плані, обязатєльно виїду
А що - так можна було?© :shock: :mrgreen:

Думаєте, якщо і посадять за таку інформацію, то хоч буде "чіткий термін"? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:цікаво, що скажеш умовному буряту, коли він тебе буде в позицію ставити - про адміністративне покарання чи про Конституцію? чи попросиш з вазеліном?


у вас з Хотабом і Ко знову одна й та сама логічна помилка : ви розглядаєте тільки два варіанти. Ще раз повторюсь - ні з якими бурятами в одній країні я жити не буду
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:09

  Успіх написав:
  Успіх написав:Навіть не хочу писати(ризикувати?), скільки на Марсі в одній бригаді, де воює на моменті термінатор "Т-1000")) бракує марсіан...
  Banderlog написав:Поки воюю. Од бригади зосталась за рік половина. Но в случаї грандіозного шухєру , даж в лічном плані, обязатєльно виїду
А що - так можна було?© :shock: :mrgreen:

Думаєте, якщо і посадять за таку інформацію, то хоч буде "чіткий термін"? :lol:


Ну ,на повідомлені ,можно зробити висновок .

Раз "ТІГР " на місці ,ніхто бігати не збирається .
Не все так плохо , як тут стараються представити .Половина Є ....
Всі у доброму розумінні і настрою .
З гумором - порядок
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:гашек це марек а не швейк
я в курсі

  Banderlog написав:Ідіть сюди , подіскутіруєм про літературу ))) ваша 128 гірськокопитна рядом. в мене вже є план, тут за пару десятків кілометрів є зоряна фортеця... геолокацію я скину , коли будете на місці

а можна зразу геолокацію, в обхід 128-ї?

  Banderlog написав:шо брати з собою я вже написав,
тіки ковбасу перчену беріть з червоним перцем , ще можно сиру якогось доброго взяти, stm, і 2 мотка синьої ізолєнти

stm не візьму, не просіть. вже краще в тцк
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:11

  холява написав:Зараз для " патріотів " ....
Викрутитись не вийде: стало відомо, як ТЦК перевірятимуть дані чоловіків – деталі
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... kiv-detali

На тому ж сайті
Навіть нардепи в паніці від мобілізації: вони не чекали такої дикості :lol:
_Mykola_
 
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