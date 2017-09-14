Slon_Nosov написав:в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км... навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість. мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході. рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.
60 кг амуніції нести одному 10 км? Ви нічого не плутаете? Чемпіони стронгмени? Років 30 тому, я жав лежачі в рекорді 160 кг, присідав 180 кг, станова стабільно за 200 кг, але такі марш броски і близько не здужав.
воювати повинна так звана знать або шляхта , Не повинні хлібороби кріпосні воювати, Оброк чи подушне платять та й все,
Таааак, це щось новеньке. 1. В якому законі написано про те що ви розказали? 2. Приклади історії, де «хлібороби» не воювали? 3. А як ділити на хліборобів? Це ви хлібороб, чи що? Покажіть який хліб ви виростили?
Там продовження найцікавіше:
Оброк чи подушне платять та й все, кріпакам все рівно якому пану оброк чи подушне платити, вони будуть платити у любому випадку, Ніякий пан не зніме з них подушне чи оброк
от дуже реалістичне відчуття “таварісча майора фесебе”...
І така наївна брехня... Понад три сотні років історії вже довели, що різниця є і дуже суттєва. Бо москвинам хоч скільки плати -- все одно закатують і вб`ють. Чи Голодомором, чи зомбібурятом...
А от украм, що були в Зах.окупації, чи виїхали на Зах. -- хоч давали право на пристойне життя. Щоправда, збереження мови і культури малоймовірне (ще недавно писали, що у всіляких угорщинах-словаччинах-римуніях -- нуль укр.шкіл, хоч діаспора й велика...) Але жити, працювати, заробляти, м`яко асимілюватись -- таки ж дають.
Ще от подумалось про вибори. Точніше про причину, чому їх не провели. Припускаю, тоді виникло би питання -- а чому не проводять Референдум? Мільйони ждунів вже давно хочуть окупацію і гострих відчуттів від москалів. Ще мільйони -- елойського раю на Заході. Але Захід чомусь не педалював тему виборів... Вони， мабуть， чітко бачать нашу критичну елоїзацію, відчувають опитуванням свою, і судомно шукають методи протидії... І думка про пару десятків млн елоїв-імігрантів радості їм не додає... 😒
Banderlog написав:Ідіть сюди , подіскутіруєм про літературу ))) ваша 128 гірськокопитна рядом. в мене вже є план, тут за пару десятків кілометрів є зоряна фортеця... геолокацію я скину , коли будете на місці
а можна зразу геолокацію, в обхід 128-ї?
Banderlog написав:шо брати з собою я вже написав, тіки ковбасу перчену беріть з червоним перцем , ще можно сиру якогось доброго взяти, stm, і 2 мотка синьої ізолєнти