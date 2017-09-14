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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:13
Мабуть це перше повідомлення де ми не посварились ....
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холява
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:15
До людей першого сорту відносяться як до якогось другосортного бидла, хотів сказати представник вищого сорту.
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UA
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:22
холява написав:
Мабуть це перше повідомлення де ми не посварились ....
Ні, були і інші, ДО виправдання порушення законодавства та відправки всіх-всіх на фронт.
Але наразі у спілкуванні таке враження, що Вас з Хотабом підмінили.
Але то Ваші пасочки, Ви дорослі люди і тільки Вам вирішувати як жити.
Всіх-всіх з Днем пам'яті та примирення
!
Гарного дня!
ЗІ. І не забуваємо набирати водичку, заряджати пауєрбанки.
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_Mykola_
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