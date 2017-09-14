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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8029803080318032
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:13

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз для " патріотів " ....
Викрутитись не вийде: стало відомо, як ТЦК перевірятимуть дані чоловіків – деталі
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... kiv-detali

На тому ж сайті
Навіть нардепи в паніці від мобілізації: вони не чекали такої дикості :lol:


Мабуть це перше повідомлення де ми не посварились ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:15


До людей першого сорту відносяться як до якогось другосортного бидла, хотів сказати представник вищого сорту.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:22

  холява написав:
  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз для " патріотів " ....
Викрутитись не вийде: стало відомо, як ТЦК перевірятимуть дані чоловіків – деталі
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... kiv-detali

На тому ж сайті
Навіть нардепи в паніці від мобілізації: вони не чекали такої дикості :lol:


Мабуть це перше повідомлення де ми не посварились ....

Ні, були і інші, ДО виправдання порушення законодавства та відправки всіх-всіх на фронт.
Але наразі у спілкуванні таке враження, що Вас з Хотабом підмінили.
Але то Ваші пасочки, Ви дорослі люди і тільки Вам вирішувати як жити.

Всіх-всіх з Днем пам'яті та примирення!
Гарного дня!

ЗІ. І не забуваємо набирати водичку, заряджати пауєрбанки. :|
_Mykola_
 
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