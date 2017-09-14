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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:13
Мабуть це перше повідомлення де ми не посварились ....
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холява
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:15
До людей першого сорту відносяться як до якогось другосортного бидла, хотів сказати представник вищого сорту.
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UA
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:22
холява написав:
Мабуть це перше повідомлення де ми не посварились ....
Ні, були і інші, ДО виправдання порушення законодавства та відправки всіх-всіх на фронт.
Але наразі у спілкуванні таке враження, що Вас з Хотабом підмінили.
Але то Ваші пасочки, Ви дорослі люди і тільки Вам вирішувати як жити.
Всіх-всіх з Днем пам'яті та примирення
!
Гарного дня!
ЗІ. І не забуваємо набирати водичку, заряджати пауєрбанки.
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_Mykola_
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:28
Головне за Тягнибока на наступних виборах не голосуйте.
Його син третій сорт.
А ось за огидний квартал можна, навить потрібно.
Якщо доживете звичайно.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:29
Тільки питання, як до застосування цих плит ставиться армійська бюрократія, з точки зору формальних підходів при розслідуваннях і, висновків про компенсаціях у випадку не дай Бог чогось?
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:40
UA написав: Slon_Nosov написав:
в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км...
навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість.
мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.
60 кг амуніції нести одному 10 км? Ви нічого не плутаете?
Чемпіони стронгмени?
Років 30 тому, я жав лежачі в рекорді 160 кг, присідав 180 кг, станова стабільно за 200 кг, але такі марш броски і близько не здужав.
У 2022 я важив -- то броня, автомат і т.д. то було 15кг+
Ще наплічник (вода, їжа, спальник) +15кг на 4доби.
30кг+ було. Десь 1.5км
Для пересення +БК -- додаткові заходи...
Востаннє редагувалось Bobua
в Сер 08 тра, 2024 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:41
UA написав: Slon_Nosov написав:
в реальному житті до +-60 кг при виході, на собі пішки +-10 км...
навіть спортивні хлопці у віці 35-40 хєкають, потрібна гарна витрівалість.
мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
рахуйте банками пива та тренеруйтесь по полю після дощу.
60 кг амуніції нести одному 10 км? Ви нічого не плутаете?
Чемпіони стронгмени?
Років 30 тому, я жав лежачі в рекорді 160 кг, присідав 180 кг, станова стабільно за 200 кг, але такі марш броски і близько не здужав.
в них на половині шляху володар спортзалу вже не витягує, здоровий як для середьої людини, але витрівалості не висточає... мойому 22 роки, міцний хлопець, але також на третій рік задовбався.
техніка не підходить до нуля бо нищать, все несуть на собі.
порахувати броня +-14 кг, свій персональний бк у рожках + 400 габоїв, хз але немало, іжа-вода, та ще корисностей багато для загалького використання...
порожня плитоноска з звичайними пластинами вже важить 8,5 кг, короче багато носять, у людей суглоби страждають.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 08 тра, 2024 15:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:43
_Mykola_ написав:
Тільки питання, як до застосування цих плит ставиться армійська бюрократія, з точки зору формальних підходів при розслідуваннях і, висновків про компенсаціях у випадку не дай Бог чогось?
мабудь на розгляд керівництва... але дійсно можуть бути питання.
вихід з орківським калашом теж краще чим за власний відповідати.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 08 тра, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:43
Bobua написав:
Трц, нічні клуби, спортзали...
І одразу відбирати телефони.
І вантажити їх у камази. І у ліс-полігон -- подалі від цивілізації.
От нас у березні 2022 понад пів доби везли в камазах.
А потім понад дві доби в автобусах на донбабве.
Чому ухилянтам має бути краще??? 😳
Краще запускати війсьчастини у міста -- хай добирають собі штат. А ще краще -- взагалі подвоюють. Як колись в Кореї. Півд. Гарна країна виросла.
Натренувати цих нових -- і можна на пів року у відпустку...
І більше не буде фальшивих лозунгів про “вірю в ЗСУ, не вірю в ТЦК..., у мене є права, але по життю нема обов`язків...”
Ви, насправді, розумієте, що те що Ви написали веде до анархії, і того що країни не буде, як з внутрішнім опором, так і зовнішні друзі відвернуться, і тоді дуже швидко Україна приєднається до вісі зла під протекторатом московії?
Після першого такого "комплектування" військчастиною, про будь-яку допомогу, крім як з московії, та північної кореї можна забути, і різниця зникне повністю, і сенс також.
Це навіть гірше ніж 5 вольт на багатоповерхівку.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:49
Slon_Nosov написав:
мабудь на розгляд керівинцтва...
вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.
Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.
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