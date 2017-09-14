Bobua написав:Трц, нічні клуби, спортзали... І одразу відбирати телефони. І вантажити їх у камази. І у ліс-полігон -- подалі від цивілізації. От нас у березні 2022 понад пів доби везли в камазах. А потім понад дві доби в автобусах на донбабве. Чому ухилянтам має бути краще??? 😳
Краще запускати війсьчастини у міста -- хай добирають собі штат. А ще краще -- взагалі подвоюють. Як колись в Кореї. Півд. Гарна країна виросла.
Натренувати цих нових -- і можна на пів року у відпустку... І більше не буде фальшивих лозунгів про “вірю в ЗСУ, не вірю в ТЦК..., у мене є права, але по життю нема обов`язків...”
Ви, насправді, розумієте, що те що Ви написали веде до анархії, і того що країни не буде, як з внутрішнім опором, так і зовнішні друзі відвернуться, і тоді дуже швидко Україна приєднається до вісі зла під протекторатом московії? Після першого такого "комплектування" військчастиною, про будь-яку допомогу, крім як з московії, та північної кореї можна забути, і різниця зникне повністю, і сенс також. Це навіть гірше ніж 5 вольт на багатоповерхівку.
Півд.Корея так робила. Помагали. Живе і квітне...з
Slon_Nosov написав:мабудь на розгляд керівинцтва... вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.
Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.
зараз під часіками навіть 200-х не забирають. якось потім по можливости, тіла лежать довго.
Slon_Nosov написав:мабудь на розгляд керівинцтва... вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.
Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.
Там , сзаду у кармані для пліти є паспорт (сертіфікат) . Його не буде -кришка ! А так -норм . Я маю на увазі бронік .
Bobua написав:Трц, нічні клуби, спортзали... І одразу відбирати телефони. І вантажити їх у камази. І у ліс-полігон -- подалі від цивілізації. От нас у березні 2022 понад пів доби везли в камазах. А потім понад дві доби в автобусах на донбабве. Чому ухилянтам має бути краще???
Бо ухилянти - це вид особливий! Ще трохи і їх занесуть до Червоної книги)) (але це вже після року проведення повномасштабної мобілізації)
А ще крім "ухилянт звичайний" є ще вид "ухилянт надважливий/бізнесовий" Такий вид водиться в глибокому тилу і голосно викрикає про свою бізнесову надважливість!))
І я от думаю, що Бандерлог правильно написав Будівельнику, що йому насрати на його бізнес! Нехай іде і воює, як і всі, хто вже воює 2р+!!!
Простий приклад - далеко йти НЕ треба: Мене хтось запитував, що буде з МОЇМ бізнесом?! Мені хоч дали якийсь час, щоб я його продав, чи делегував комусь? Ні! Нікому до цього діла не було!!!
То чому має бути комусь діло до бізнесу якогось будівельника?
Не забагато честі для ухилянтів? І так мають цілу купу часу, щоб щось зробити з своїм бізнесом і, взагалі, приготуватись до "незабутьньої подорожі на фронт"!
Slon_Nosov написав:мабудь на розгляд керівинцтва... вихід з орківським калашом теж краще чим за сласний відповідати.
Раніше були обговорення на цю тему, і, здається хтось з форумчан писав, що є там якась бюрократична норма, що треба щоб ця плита була видана та числилася за частиною, інакше це один з пунктів про порушення який виключає виплати. Напевно, ті хто безпосередньо зараз у війську можуть розказати більше.
зараз під часіками навіть 200-х не забирають. якось потім по можливости, тіла лежать довго.
Так і раніше було , тільки кого без наслідкив , чи по домовленності .....чи на обмін...
Slon_Nosov написав:мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
Скиньте ссилочку на плити які потрібно , спробую допомогти ПС Якщо не важко , продублюйте хтось , бо я в половини форума в ігнорі, тому не можу відправити особисте повідомлення Якщо така підійде
Опис товару:
Strike Face (6 клас ДСТУ) - захисна керамічна бронеплита, яка представляє альтернативну заміну сталевій бронеплиті. Ця плита здатна згинатися, при цьому поглинаючи кінетичну енергію і зменшуючи можливі пошкодження внутрішніх органів носія, а також деформується, витримуючи всю силу удару. Завдяки високій твердості матеріалу, така бронеплита чинить значний опір снаряда, уповільнюючи його рух.Характеристики: Розмір: 25х30 см, зі скошеними кутами Товщина: 23 мм 6-го класу захисту Вага 2,8 кг. Витримують постріли 5.45 ПП та 7.62 ЛПС Анатомічно вигнута Використовується для грудей та спини Матеріал: керамічна плита Разом з бронеплитами надсилаємо копію протоколу про випробування з лабораторії.
- скиньте адресу і кому відправити
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 08 тра, 2024 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:мій малий збирає собі на полегшані плити щоб десь полехшити вагу груза при виході.
Скиньте ссилочку на плити які потрібно , спробую допомогти ПС Якщо не важко , продублюйте хтось , бо я в половини форума в ігнорі, тому не можу відправити особисте повідомлення
FYI
Полегшені бронеплити
Я "ШЕРШЕНЬ"-командир підрозділу Сил ТРО ЗСУ який боронить дуже важливий напрямок, а саме: околиці н.п.Часів Яр, зараз нам необхідний полегшений захист, бо в виданих засобах під скидами - не побігаєш, батальйон розголосити не можу(такт. необхідність)